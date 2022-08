Mario met een geweer, het blijft wonderbaarlijk

Het is relatief rustig binnen Nintendo’s grote franchises – buiten een nieuwe release van Kirby begin dit jaar hoeven Switch-spelers geen grote first-party titels te verwachten. Dat betekent niet dat Nintendo’s bekendste gezichten helemaal afwezig zijn, want Mario slaat dit najaar de handen weer ineen met de Rabbids voor een nieuw avontuur onder de naam Mario + Rabbids: Sparks of Hope. We blikken alvast vooruit.

Een bizarre combinatie en een van de verrassingen van 2017: Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Niet alleen gezien de ongekende samensmelting van twee franchises, maar ook het feit dat Nintendo de controle over hun belangrijkste franchise eventjes uit handen durfde te geven. Het smaakte blijkbaar naar meer, want in oktober krijgen we een sequel in de vorm van Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

De releasedatum van Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Na het succes van Mario + Rabbids: Kingdom Battle lijkt het team van Ubisoft Milan vrij snel aan de slag te zijn gegaan met het vervolg, opnieuw onder leiding van creatief regisseur Davide Soliani. De sequel werd uiteindelijk in juni 2021 tijdens Ubisoft Forward 2021 aangekondigd, maar niet voordat het een paar uur eerder al uit lekte.

De release van Mario + Rabbids: Sparks of Hope staat nu gepland op 22 oktober 2022, exclusief voor de Nintendo Switch. De game krijgt daarbij twee versies: een standaard editie en een Gold Edition, met daarin ook de Season Pass en de Galactic Prestige Pack – een pakket met cosmetics voor verschillende wapens.

In een universum, heel ver hier vandaan

Na Mario’s bijzondere avontuur in het Mushroom Kingdom samen met de Rabbid-kopieën van henzelf, gaat die groep in Sparks of Hope nu de ruimte in. Hier ontdekken ze al snel de dreiging van Cursa, die de Sparks in zijn macht wil krijgen. Sparks zijn net als Rabbid Mario en kompanen het resultaat van de samensmelting tussen Rabbids en de Luma’s uit Super Mario Galaxy.

Waar de Luma’s opduiken, is ook de prinses Rosalina vaak te vinden – in Mario + Rabbids natuurlijk in de vorm van Rabbid Rosalina. In tegenstelling tot de menselijke Rosalina en de andere Rabbids heeft de Rabbid-vorm echter de energie van een zoutzak, maar zal toch regelmatig op het slagveld moeten verschijnen.

Andere nieuwe gezichten in het team zijn Bowser en Edge, waarbij de laatste een compleet nieuw personage is dat nog niet eerder te zien is geweest. Wat de achtergrond van deze punk-goth Rabbid is, blijft nog onduidelijk, maar zal vast gedurende het verhaal verklaard worden.

De gameplay van Mario + Rabbids: Sparks of Hope

In de kern blijft Mario + Rabbids: Sparks of Hope vertrouwd voor spelers van het origineel. Opnieuw gaan spelers in teams van drie het slagveld op om in een turn-based style het gevecht aan te gaan tegen de troepen van Cursa. Daarbij heeft de gameplay wel verschillende tweaks gehad – zo kunnen spelers nu vrij rondlopen binnen hun actieradius en na een team-sprong door de lucht zweven om meer controle te hebben over hun landing.

Daarnaast voegen de Sparks wanneer ze verzameld zijn extra dynamiek toe aan de gevechten. Zo kunnen aanvallen extra krachten krijgen en meer schade aanrichten, of het team juist extra beschermen. Dit in combinatie met nieuwe krachten voor de speelbare personages, zoals Rabbid Rosalina’s kracht om vijanden in slaap te sussen.

Ook buiten de gevechten is het een en ander veranderd. Naast dat spelers afreizen naar verschillende werelden in plaats van regio’s in het Mushroom Kingdom, heb jij als speler ook meer controle over Mario en zijn kompanen. Je krijgt meer vrijheid om rond te dwalen in de verschillende werelden en je gaat ook tal van puzzels tegenkomen op andere plekken dan enkel het slagveld.

De trailers van Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Ben je benieuwd geworden naar Mario + Rabbids: Sparks of Hope? Je bekijkt de trailers en gameplay video’s hieronder: