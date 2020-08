Uit de recent vrijgegeven beelden van de game is te zien dat je als Gollum meerdere gebieden van Mordor zult bezoeken. De game begint dan ook in Barad-dûr, een vestiging in Mordor waar Gollum gevangen zit en waar hij uit zal moeten ontsnappen. Het zal hier van belang zijn om je ongezien voort te bewegen; de verwachting is dan ook dat het nodige platforming aan bod zal komen. Ook zal een deel van de gameplay betrekking hebben op de interne strijd die Gollum voert met zijn alter-ego: Smeagol. Dit is terug te zien in de dialoogkeuzes die je kunt maken. Het is momenteel nog niet helemaal duidelijk of, en welke gevolgen dit zal hebben op het verhaal.

De beelden van Lord of the Rings: Gollum geven een impressie van het uiterlijk van de game. Wat meteen opvalt is dat er is afgestapt van de ultrarealistische looks van de Middle-Earth-games. Lord of the Rings: Gollum lijkt een wat vriendelijker beeld te willen schetsen van de inwoners van Mordor. Dit is terug te zien in het ietwat cartoonachtige uiterlijk van de orcs in de vrijgegeven screenshots.

Alhoewel ik zelf nog wat vraagtekens heb bij de opzet van de game – zo is mij nog niet duidelijk of platforming en storytelling de enige gameplayvormen zijn – ben ik erg benieuwd naar de vormgeving van het verhaal. De transformatie van Sméagol de Hobbit naar Gollum, een gebochelde en geobsedeerde ringdrager, is een interessant ietwat tragisch en misschien wel gruwelijk verhaal. Ik kijk dan ook erg uit naar de manier waarop Daedalic Entertainment dit weet te in te vullen.