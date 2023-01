Lies of P liegt er niet om

Even gespiekt bij FromSoftware

Het genre Souls-likes begint de laatste jaren bijzonder hard te exploderen. Er zijn veel (kleine) studio’s die de magie van FromSoftware willen vastleggen in een game, waarvan er maar zelden echt een hele goede tussen zit. Een groepje Zuid-Koreanen waagt nu ook een poging door Bloodborne te combineren met het verhaal van Pinokkio. Lies of P is de naam van de game en vanaf de eerste trailer heeft de studio Neowiz de aandacht gevangen bij veel fans van het genre.

Tijdens gamescom 2022 kregen we de mogelijkheid om een korte demo van Lies of P te spelen. In de maanden erna heeft de crew van Neowiz langzaam maar zeker wat meer informatie losgelaten. Er is één ding dat meteen bijzonder duidelijk is geworden, de studio heeft wel heel erg goed gekeken naar Bloodborne. Voor sommigen die de trailers hebben gezien neigt het misschien naar het overnemen van iemands huiswerk. Is het afkijken dan zo’n groot probleem? Nee, totaal niet zelfs in mijn ogen.

Leentje buur

Neowiz verbergt zeker niet dat ze geïnspireerd zijn door Bloodborne en dat zie je in heel veel elementen van Lies of P. De art stijl, design, het vechten en zelfs sommige wapens, die misschien wel iets te veel zijn gebaseerd op Bloodborne. Toch is goed gejat nog altijd beter dan slecht verzonnen en vooral de design van Lies of P is een goed voorbeeld van die uitspraak. De stad met de naam Krat ziet er beeldig uit met een Gothische stijl, gecombineerd met steampunk-achtige vijanden. Pinokkio is net als die vijanden een machine, niet die houten marionet die men kent van de Disney-film.

De personages die je verwacht lijken ook allemaal in de game te zitten. De poppenmaker Gepetto is een oude grijze man met hoge hoed en in de laatste trailer lijkt ook Jiminy Cricket nu bevestigd te zijn. Het oude verhaal dat we kennen lijkt verder wel compleet uit het raam te zijn gegooid. De Disney-film is al heel oud, maar ik kan me niet herinneren dat Pinokkio dood en verderf aanricht in een stad vol boosaardige robots. Toch?

Het enige dat we nu weten over het verhaal is dat Pinokkio wakker wordt in Krat en Geppetto moet vinden. De rest is nog in sluiers gehuld. Als de verhaalvertelling ook lijkt op de manier die FromSoftware gebruikt, dan blijft het verhaal na de release nog steeds een mysterie. Voor liefhebber van het genre is het precies de manier, zoals ze dat willen.

Leugentje om bestwil

Er zijn nog veel meer elementen die men misschien uit het soulslike-genre kent en die te vinden zijn in Lies of P. Zo verzamel je Ergo (Souls) om sterker te worden en als je dood gaat laat je alle Ergo achter op de plek waar je bent gestorven. Je komt weer tot leven bij een Stargazer (Bonfire), alle vijanden zijn weer te leven gekomen en je hebt één poging om je Ergo weer op te pakken. Ook het vechtsysteem heeft veelal dezelfde controls die we uit het genre kennen. Een ander likje verf, maar verder allemaal bekend voor mensen die ooit een keer een game van FromSoftware hebben opgepakt.

Toch heeft Lies of P ook zijn eigen unieke elementen. Een game over Pinokkio kan natuurlijk niet zonder een leugentje of twee. Er is een heel systeem ontwikkeld waarin je kunt kiezen wat je tegen bepaalde personages zegt en dit heeft effect op het eindresultaat van je missie en misschien zelfs effect op het vervolg van je avontuur. Al is het nog niet helemaal duidelijk hoe diepgaand dit systeem precies is, de studio heeft wel bevestigd dat de game meerdere eindes heeft en die hangen grotendeels af van hoe eerlijk je bent geweest…

Lies of P heeft nog geen exacte releasedatum, maar wordt wel in 2023 verwacht. De game straalt tot nu toe heel veel potentie uit en als je kijkt naar de productiewaarde in de trailers, lijkt er een flinke zak geld in te zijn gestoken te zijn. Lies of P verschijnt op PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc, maar ook op de oude generatie consoles. Zijn jullie klaar voor weer een pittige uitdaging of laten jullie Pinokkio links liggen? Laat je horen in de comments!