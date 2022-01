In het begin van de nieuwste trailer zien we hoe Link met zijn arm de controle neemt over een groot object om het vervolgens te sturen. Dit wijst op een unieke nieuwe skill. Wie weet krijgt Link nog meer nieuwe skills en tools van zijn Sheikah Slate? Ook de Stone Talus die in de trailer voorbij komt, verklapt iets. Achter hem zien we namelijk de dueling peaks: bergtoppen die je kunt herkennen uit het eerste deel van de game. Het lijkt erop dat BOTW2 zich dus in ieder geval deels in dezelfde map afspeelt.

De release van BOTW2 is voor 2022 aangekondigd, maar een exacte datum is er niet. Wie Nintendo kent, weet dat ze ook graag hun sweet f*@king time nemen. Pin me er dus niet op vast. Overigens vind ik het idee dat een developer de tijd neemt om een écht goede, bugvrije game te maken beter dan een gehaaste release en een buggy game. Je moet bij Nintendo misschien langer wachten, maar dan heb je ook echt wat.