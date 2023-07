Laat je criminele fantasie de vrije loop met Payday 3

De echte killer clowns

Dallas, Wolf, Chains en Hoxton keren terug om nog meer geld te verdienen in Payday 3. Na veel speculaties en geruchten is het moment aangekomen dat Payday 3 uitkomt op 21 september 2023.

Payday heeft een reputatie als een van de beste co-op shooters en wil deze reputatie graag behouden. Het heeft alles wat een crimineel meesterbrein wil. Van verschillende soorten banken overvallen tot drugs stelen van maffiabazen, Payday heeft het allemaal als het aankomt op roven. Samen met drie vrienden kun je kiezen hoe je de overval zult plegen. Ga je zwaar bewapend naar binnen en zoek je ruzie met de autoriteiten? Of ga je stilletjes via de achterdeur naar binnen om ongezien met alles te ontsnappen? Om deze kern nog sterker te maken komt Starbreeze met verbeteringen op alle fronten om zo ijzersterk binnen te vallen met Payday 3. Maar zal het aan de verwachtingen voldoen?

Van het Witte Huis naar de Big Apple

Payday 3 speelt zich af in New York. Na het pensioen van de gang in Payday 2 hebben ze de maskers toch maar weer opgepakt om New York onveilig te maken. Waar deze beslissing vandaan komt moet nog blijken, maar één ding is zeker en dat is dat de game bomvol met actie zal zitten. Met de overstap naar Unreal Engine is de grafische upgrade misschien niet de grootste stap na 7 jaar tijd, maar qua mechanics gaat het spel er hard op vooruit.

Er zijn veel dingen om naar uit te kijken, van nieuwe mechanics zoals het sliden tot het dicht kunnen doen van deuren. Het dichtdoen van deuren was serieus niet mogelijk. De overvallers hebben altijd twee strategieën gehad om uit te kiezen: stealth en loud. Met de nieuwe telefoon-gadget worden er veel deuren geopend voor beide tactieken. Om te kijken wat voor invloed al deze nieuwe toevoegingen gaan hebben, gaan we hieronder op beide mogelijkheden in.

Police Brutality

De kunst van loud, beter bekend als guns blazing. Deze vorm van overvallen is het populairst omdat het lekker makkelijk knallen is terwijl je geld aan het stelen bent. De politie waar je tegen vecht is dit jaar nog beter uitgerust dan eerst. Zo heeft elke soort eenheid een verandering gekregen en is er zelfs een hele nieuwe eenheid bij gekomen.

Zo zijn de normale agenten wat slimmer en zullen ze meer in formatie lopen. De Tasers kunnen je volledig stilleggen, maar hebben ook een zwakke plek gekregen. De Cloakers kunnen naast de one shot ook je gadgets vernietigen. De Bulldozer schijnt nog enger te zijn dan eerst. Naast dat deze eenheid zwaar gepantserd is, is het wapen veranderd in een automatische shotgun. Dit is extra gevaarlijk omdat de Bulldozer nu ook op je af kan stormen als een stier om je het leven zuur te maken. De nieuwe eenheid wordt ook wel de Nader genoemd. Deze vijand gooit gas- en stun-granaten om je van bepaalde gebieden te onthouden.

Om al deze functies tegen te gaan heeft Starbreeze ook de spelers wat extra’s gegeven. Zo kun je de telefoon gebruiken om camera’s te hacken en te laten ontploffen om vijanden uit te schakelen of om een vluchtvoertuig in te bellen. Ook is er het nieuwe Overkill-wapen: dit wapen kun je eenmalig inroepen en iedereen kan het oppakken. Dit zijn een soort zware wapens die de situatie in je voordeel kunnen laten schieten. Zo heb je bijvoorbeeld de granaatwerper als een Overkill-wapen om groepen vijanden in één keer van je scherm te verwijderen.

Rondsluipen had nog nooit zoveel opties

De kunst van stealth was mijn persoonlijke favoriet in Payday 2. In Payday 3 breiden ze deze aanpak nog veel verder uit. Zo kun je bijna alle acties doen zonder dat je het masker op hebt. Het masker opdoen is ook het moment dat de wapens tevoorschijn komen en er geen weg terug is. Dit alleen zorgt al voor veel meer mogelijkheden om een missie aan te pakken. Dat niet alleen: als je in een verboden gebied bent zonder masker, kun je naar buiten worden geëscorteerd door een bewaker met een waarschuwing. Deze dingen klinken allemaal simpel, maar voor een Payday 2-veteraan is dit erg verfrissend.

De telefoon heeft een belangrijke functie in het sluipen. Je kunt het gaan gebruiken om van alles te hacken, waardoor je meer zicht hebt of bewakers afleidt. Er zijn ook verschillende gadgets die je een groot voordeel kunnen geven. Zo heb je bijvoorbeeld een camera die je kunt neergooien waar je wilt, zelfs op bewakers. Dit zorgt ervoor dat je altijd weet waar iedereen is, waardoor je ze makkelijk kunt ontwijken en ze helemaal leeg kunt roven. Er is geen beter gevoel dan een hele bank kaalplukken zonder dat het alarm afgaat.

Een geldwolf-toekomst

Na de launch van Payday 3 heeft Starbreeze een live service-plan ingezet. Of dit plan positief zal zijn is nog maar de vraag… Met hoe het er nu uitziet kan het een van de ergste live services ooit worden als het aankomt op microtransacties zonder pay to win.

Starbreeze heeft altijd al aan betaalde DLC’s gedaan. Voor Payday 3 is dat ook al zeker en is er al een season pass te kopen. Nou is dit niet het ergste en kijkend naar Payday 2 werd dit ook geleverd met sterke content. Alleen stopt het daar niet, jammer genoeg. Zo zullen er ook betaalde skins komen en zijn er geruchten van een battle pass. Al deze dingen klinken in principe niet als het einde van de wereld, maar een opsomming van dit allemaal kan het spel laten mislukken.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar Call of Duty, een spel dat ook vol zit met verschillende microtransacties, zie je dat ze tenminste wel nog gratis content geven. Normaal kiest een bedrijf voor cosmetics óf betaalde content, Starbreeze heeft geld tekort en kiest voor beide. Het moment dat elk nieuw dingetje achter een paywall zit is het moment dat het spel begint te sterven. Iets wat ik niet hoop voor deze geliefde franchise.

Al met al kunnen we een mooie release verwachten van Payday 3 als we kijken naar de vorige twee Paydays. Die kwamen beide sterk uit de startblokken omdat de kern van de games ijzersterk in elkaar zit. Ik ben als Payday-veteraan positief voor de release doordat alle beloofde toevoegingen het spel nog beter kunnen maken dan Payday 2, een spel dat het nog steeds goed doet. Of het daadwerkelijk een soepele release zal hebben, zal nog moeten blijken.