In Palworld eet je je beste vriendje op

Ik kies jou, Pikachu met AK-47

Palworld is een open-world multiplayer game, ontwikkeld door de kleine Japanse developer Pocket Pair. De andere games die deze studio heeft gemaakt, zijn schaamteloze rip-offs of combinaties van succesvolle games (Legend of Zelda, Among Us) en nu is het vizier gericht op Pokémon. Maar dan met slavenarbeid en machinegeweren. De game heeft in de ontwikkelingsfase al de nodige stof doen opwaaien. Wat kunnen we verwachten?

Palworld komt in januari 2024 uit op pc en later mogelijk op andere platformen. De game gaat eerst minimaal een jaar in early access op Steam, zodat er nog lekker gefinetuned kan worden. Je kijkt in Palworld over de schouder van je personage die door een grote, wijde wereld loopt. In deze wereld moet je zien te overleven met behulp van je dierlijke vriendjes, je Pals. Deze Pals kun je in het wild vangen in een bal en als je ze goed verzorgt, veranderen ze in een grotere, sterkere versie. Hoe komen ze erop?

Komische wezens

Je Pokémon Pals hebben namen als Jetdragon, Daedream, Reptigneo en Tocotoco. Er zullen meer dan honderd van die kleurrijke, komische wezens in het spel zitten. De meeste kun je nauwelijks van hun beroemde Nintendo-variant onderscheiden, maar dat is op zich geen probleem: beter goed gejat en dergelijke. Je kunt in de game bouwen en meer dan 350 verschillende items craften, dus trek je na je omzwervingen door de verschillende dungeons terug op je boerderijtje en geniet van de lieve Pals die daar rondscharrelen.

The dark side

Maar soms krijg je honger. Die wollige Lamball ziet er erg smakelijk uit. Eén Pal minder zul je niet missen toch? Op de barbecue dat beest. Trouwens, nu je toch het duistere pad gaat bewandelen, kun je je Pals ook best voor je laten werken. Er zijn nog vacatures in je wapenfabriek. De uitgever verzekert ons: “Don’t worry; labor laws won’t be applied to Pals”. Mooi! Er zijn meer dan zeventig typen gebouwen, waar je je Pals aan het werk kunt zetten, dus dat wordt niet snel eentonig (voor jou dan).

Als je het te wreed vindt om je Pals te slachten of als slaven in te zetten, kun je je ook afvragen of Pokémon echt een andere moraal heeft. Nintendo presenteert zijn signature game graag als diervriendelijk (lekker trainen en verzorgen), maar de Pokémon zijn op zijn zachts gezegd natuurlijk gewoon circusdieren en op zijn hardst gezegd kooivechters die jij voor eigen gewin uitbuit. Om die reden ziet dierenrechtenorganisatie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) Pokémon vangen en laten vechten als dierenmishandeling, ook al gaat het om fictieve, digitale dieren. Ze krijgen bij PETA waarschijnlijk helemaal een rolberoerte als Palworld uitkomt.

Als je je niet stoort aan het (on)ethische aspect van Palworld en de game gaat spelen, zul je wapens nodig hebben, veel wapens. Er lopen stropers rond, die het op je Pals hebben voorzien, en er zijn andere spelers die je online het leven zuur proberen te maken. Als zij met een tank (inderdaad, een tank) aankomen, kun jij natuurlijk niet achterblijven. Laat de wapenwedloop beginnen!

De trailers

In Palworld kun je je avatar (mens, dier of hybride) customizen, geld verdienen, socializen met andere spelers en meedoen aan leaderboards. Je avatar kan zwemmen, vliegen (op een Pal) en gaten graven. Dat laatste kan duiden op Minecraft- en/of Animal Crossing-achtige functionaliteiten. Ik ben benieuwd. Het is natuurlijk afwachten of alle mogelijkheden goed in de game geïntegreerd zijn en hoe lang het leuk blijft om met een leger Pals rond te lopen of stadjes te bouwen. Laten we hopen dat Palworld het gimmicky karakter weet te overstijgen en ons een volwaardige spelervaring kan bezorgen. Wat denk jij?