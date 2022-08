Sega’s shooter-in-space heeft vooral veel goede hoop

Een multiplayer-shooter van Sega en Creative Assembly? Die zagen we niet aankomen. Hyenas belooft een potpourri te worden van door andere studio’s bewezen spelelementen — en dat doet vragen opborrelen. Kan Hyenas ooit meer worden dan enkel een som van diens geleende onderdelen?

Eindelijk marxisme voor Merch

In de nabije toekomst is de aarde vergaan, leeft de mensheid op commerciële ruimtestations en heeft gigabedrijf Clout het voor het zeggen. De achterliggende geschiedenis van Hyenas klinkt daarmee al aardig relatable, maar uiteindelijk telt maar één ding: lekker ludiek tegen Clout knallen. Soms is dat zonder zwaartekracht of met behulp van hippe gadgets, maar het is immer lekker rebels.

Met ons groenblauwe thuisoord ver in de achteruitkijkspiegel, zijn bepaalde aardse producten tot begeerlijke relieken verheven. Van gamefiguurtjes tot een doodnormale Rubiks kubus: Clout houdt het leuke spul achter slot en grendel. Het is aan groepjes Hyenas om deze zogenaamde Merch geniepig uit beveiligde kluizen te jatten, om er vervolgens mee te ontsnappen uit de ruimtestations.

Hazard Zone in het heelal

Hyenas is allereerst een teamgericht schietspel. In groepen van drie betreden spelers de winkelcentrum-achtige arena’s, alwaar ze willekeurige kluizen en later ook inleverplekken toegewezen krijgen. De crux is daarbij niet alleen dat Clout computergestuurde beveiligers uit laat rukken, maar uiteraard ook dat andere groepen Hyenas jouw teampje kunnen overvallen. Clout is al niet te vertrouwen, maar je medemens is het échte gevaar.

In de opzet doet Hyenas daarmee denken aan Escape from Tarkov, alsmede de Hazard Zone-modus van Battlefield 2042, die kort na de geboorte een jammerlijke dood stierf. In de kern bestaat het spelverloop uit een dans van strategisch stelen, schieten en ontsnappen. Revolutionair is het concept niet te noemen, maar Creative Assembly ziet genoeg mogelijkheden om er een eigen draai aan te geven. En met ‘eigen’ doelen we dan vooral op een mengsel van allerlei andere, vaak afgekeken twists.

Een beetje Borderlands-esk

Zo lijkt Hyenas qua toon en stijl in de leer te zijn geweest bij Borderlands. Zowel de karakters als de omgevingen hebben een strak, lichtelijk cell-shaded smaakje, terwijl ook je wapentuig en de te plunderen kisten het huiswerk van Gearbox kopiëren. Echt schaamteloos zijn de gelijkenissen hier niet te noemen — anders valt het immers op bij de leraar — maar de inspiratie is voelbaar.

Zonder hands-onmogelijkheden blijft het lastig te plaatsen, maar ook het chaotische schietwerk heeft iets weg van Gearbox’ shooter. De grotere beveiligers en robots van Clout laten zich uiteraard makkelijker uitschakelen in teamverband, waarbij een escalerend vuurgevecht al snel overkomt als een Borderlands 3-uitbreidingspakket. Kogels en granaten vliegen rijkelijk in het rond, terwijl spelers onderling slim hun tijdsgebonden vaardigheden inzetten. In Hyenas komt daar vooral het PvP-element bovenop.

De spelcyclus in de kern heeft daarmee genoeg potentie, maar het doet weinig nieuws buiten ‘Hazard Zone in ruimte-winkelcentrums’. Bij de poging om echt eigen over te komen mist de gameplay van Hyenas misschien het flashy stijltje waar de cinematische trailer trots mee pronkt. Van de knalfelle neontinten is in een recente alpha-build maar weinig te zien. Veel ruimtes binnen de spelwereld ogen nog wat kaal en kleurloos, zwaartekrachtloos of niet.

Kleurrijke klassen en callbacks

De daadwerkelijke Hyenas komen al met iets meer eigen smaak, al zij het ogenschijnlijk onevenredig gespreid. De archetypes van El Silbon, Prima en Galaxia nemen respectievelijk de vorm aan van een ietwat doorsnee sluipschutter met recon-granaat, een madam met een persoonlijk anti-zwaartekrachtpak en een dragqueen met een sassy schild. Niets mis met een beetje variatie — slay, meid — maar de verdeling voelt hier mogelijk wat uit balans.

Het meest overtuigende aan de Hyenas-toon blijft vooralsnog de vele mogelijkheden voor Merch en Clout-kluizen. Als leuke referenties naar aardse genotjes zien we onder meer bommen in de vorm van de Sega Genesis, jaren 80-arcadehallen als ‘kluis’ en klassieke Sonic-merchandise. Nog lang niet alles aan Hyenas oogt even afgewerkt, maar er ligt oneindige potentie voor grappige nieuwe items en andere verheerlijking van in het heelal ‘uitgestorven’ producten en leefwijzen.

Niets mis met een beetje variatie — slay, meid — maar de verdeling voelt hier mogelijk wat uit balans.

Van leenwerk tot livegang

Los van de looks mengt Hyenas nog enkele andere smaakmakers in de spelformule. Zo is het voor teams ook mogelijk om confrontaties slim uit de weg te gaan, vallen op te zetten of langs Clout-krachten te sluipen. In die momenten lijkt het teamspel iets weg te hebben van, zeg, een Rainbow Six: Extraction. Hoe rendabel de sneaky tactiek uitpakt tegenover tijdsdruk of gewelddadige vijandige teams? Dat moet nog maar blijken.

De vraag is vooral of Creative Assembly op tijd een momentum weet te vinden voor de formule. Hyenas heeft aardig wat interessante ingrediënten in diens mengsel, maar vergeet niet: Hazard Zone had ook eens potentie. De crux zit hem in een prettige spelbalans formuleren, het liefst voordat het animo in de game te ver gezonken is. DICE en EA kunnen ons daar alles over vertellen.

Des te beter is het ook om van het ontwikkelteam te horen dat een free-to-play-formule en op vaardigheid gebaseerde matchmaking voor de hand ligt — en dat de huidige 3v3v3-opzet verder gestuurd kan worden door spelers-feedback. Zelfs optionele PvE-modi wil Creative Assembly niet uitsluiten, mocht daar vraag naar ontstaan.

Juist die fluïde ontwikkelcyclus voelt hier goed op zijn plek. Een game als Hyenas valt of staat bij de spelers, alsook het meta-spel dat zij ervan maken. De belofte van zwaartekrachtloze vuurgevechten, ruimte-gadgets en lijmgranaten is een hoopvol begin, maar hoe pakt dat daadwerkelijk uit? Daar kunnen we, zeker middels een nota bene hands-off-presentatie op Gamescom, nog weinig grip op krijgen…

Hyenas heeft vooralsnog geen precieze releasedatum. Wel is zeker dat de game in ieder geval te downloaden zal zijn op pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series-consoles — vermoedelijk free-to-play. Via de officiële Hyenas-website is het mogelijk om te registreren voor een gesloten alpha-fase.