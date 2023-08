Het nieuwe tijdperk met EA Sports FC 24

Realistischer wordt het niet

Met de verloren FIFA-licentie (FIFA vroeg er te veel geld voor) en de transfers van sterspelers Messi en Ronaldo naar buiten Europa, is er een nieuw tijdperk aangebroken voor zowel voetbal als EA Sports FC. Met de waarschijnlijke speler van het jaar Haaland op de cover gaat EA voor het eerst in 30 jaar zonder FIFA een voetbalspel uitbrengen.

Het grootste voetbalspel van het jaar zal op 29 september uitkomen. Naast een paar aangekondigde features om naar uit te kijken, zijn er ook een paar waar ik mijn vraagtekens bij heb. Met veel concurrentie op komst zal EA moeten bewijzen dat het zonder FIFA nog steeds de grootste voetbalgame zal blijven. Al vermoed ik dat de aankomende editie een stap in de verkeerde richting zal zijn.

Hypermotion vergeet een paar nummers

De Hypermotion Technology, de techniek waarmee echte wedstrijden worden gespeeld die om worden gezet naar het spel, wordt dit jaar verder uitgebreid. Van Hypermotion 2.0 gaat het naar Hypermotion 5, ook wel V genoemd. Dit jaar met nog veel meer opgenomen wedstrijden om het spel zo realistisch mogelijk te maken. Dat niet alleen, EA belooft dat als er nieuwe bijzondere momenten zijn in het echte voetbal, het binnen enkele dagen na te doen is in EA Sports FC 24.

Dit jaar komt er ook een nieuwe gameplay mechanic: Playstyles. Die techniek maakt elke speler na zoals ze in het echt zijn. Denk bijvoorbeeld aan een krachtige kopbal, waar de speler met dit kenmerk veel harder kan koppen dan iemand zonder het kenmerk. Alleen is dit niet zo nieuw als dat EA verkondigt. De FIFA-spellen hadden dit namelijk al jarenlang. Er zit misschien meer verdieping in en het zal de spelers meer uniek maken, maar om dit aan te kondigen als een nieuwe toevoeging klopt niet helemaal. Helaas houdt het daar niet op.

Een echte voetbalsimulatie

De focus ligt dit jaar op de immersive experiences, waar veel toevoegingen ook op wijzen. Zo zul je veel meer voorbereidende filmpjes zien vlak voor een wedstrijd. Er worden filmpjes afgespeeld tijdens de rust over hoe de pauze ervaren wordt door het stadion en de spelers. We krijgen ook voor het eerst de commentatoren te zien. Dit zijn allemaal onderdelen om je het gevoel te geven alsof je naar een echte wedstrijd zit te kijken.

In de carrièremodus brengen de makers ook het realisme. Zo zal de Manager-carrière veel meer keuze hebben in hoe de manager eruit ziet en kan je een wedstrijd bekijken vanaf het vak waar ze staan. Ook is het mogelijk om de wedstrijd vanuit het publiek te ervaren om zo de wedstrijd met je eigen tactieken te zien uitspelen.

Bij de Spelers-carrière krijg je nu de optie om met je zaakwaarnemer te sparren. Je kan aangeven naar welke club je toe wil werken. Je zaakwaarnemer zal aangeven wat je daarvoor moet doen per seizoen. Zelf ben ik meer van ‘we zien wel waar het schip strand’, maar voor de speler die van zero to club hero wil is dit perfect. Ook is er aangekondigd dat er een nieuw doel is om naartoe te werken en dat is de Ballon d’Or. Alleen is dat ook niet echt nieuw. Voorgaande FIFA’s hadden dit ook in carrière in de vorm van de unieke trofee. Het enige echt nieuwe hieraan is dat er een hele ceremonie is om je een nog beter gevoel te geven.

Het pareltje van EA

De grootste toevoeging zal terechtkomen in Ultimate Team. Deze toevoeging is misschien wel de grootste ooit sinds de toevoeging van Ultimate Team zelf. De vrouwen arriveren namelijk in de team-creëer-modus. Je leest het goed, je kan met de nieuwe editie een team maken van zowel de mannen als de vrouwen. Dat is een goede aanvulling en zat er ook wel aan te komen. Alleen ben ik bang dat EA dit niet zo goed zal laten verlopen.

Het bedrijf heeft namelijk nog niks laten zien van hoe het zal spelen. Er is alleen gezegd dat een 91-rated speelster dezelfde statistieken krijgt als een 91-rated speler. Als we naar voorgaande edities kijken ziet het er niet goed uit met deze vergelijking. Dit komt doordat het vrouwenvoetbal tot nu toe niet echt lekker speelde in de FIFA’s vergeleken met de mannen. Een 91-rated speelster voelt in Fifa 23 bijvoorbeeld meer aan als een 80-rated speler en dus niet als de rating die ze daadwerkelijk heeft. Als dit doorzet in EA Sports FC zullen waarschijnlijk weinig mensen met vrouwenteams gaan spelen.

De vrouwen zullen namelijk wat sterker gemaakt moeten worden als ze gebruikt gaan worden in Ultimate Team. Dit is nodig om te zorgen dat de vrouwen net zoveel als de mannen gebruikt gaan worden. Zo kan je de vrouwen bijvoorbeeld extra sprongkracht geven, zodat het de lengte en kracht van de mannen evenaart. Het gaat misschien in tegen het realisme waar ze dit jaar op focussen, maar zonder veranderingen als dat denk ik niet dat het een groot succes wordt.

De vrees voor het nieuwe tijdperk

Hoewel de gameplay nog realistischer lijkt te worden, vrees ik dat het dit jaar een teleurstellende editie wordt. Buiten de vrouwen in Ultimate Team en de immersive filmpjes wordt er namelijk weinig nieuws toegevoegd. Fans schreeuwen bijvoorbeeld al jaren om een online carriere waar geen gehoor aan wordt gegeven.

Met het ontbinden van de FIFA-licentie is er ruimte voor veel meer concurrentie. Zo is bijvoorbeeld eFootball (voormalig bekend als PES) aan het uitbreiden op licenties. Het is ook een concurrent die misschien wel meer naar de fans luistert dan EA. Gelukkig zijn er nog geen sterke concurrenten voor de voetbaltitaan. Maar als de concurrenten er zijn, houdt het dan wel stand met deze richting?

De trailers van EA Sports FC 24

Nieuwsgierig geworden naar EA Sports FC 24? We hebben de trailers voor je alvast op een rijtje gezet: