Net als in de vorige hoofddelen van Halo nemen we in Infinite opnieuw de controle over Spartan-117, beter bekend als Master Chief. Na een tijdje door de ruimte te hebben gezweefd, wordt Master Chief door een UNSC-piloot uit het luchtledige geplukt. Wanneer de Chief weer bij zinnen is, blijkt dat de UNSC de oorlog tegen een nieuwe vijand onder de naam The Banished heeft verloren. De Halo-ring waar het schip bij zweeft, blijkt daarbij ook voor een deel vernietigd te zijn.

Van wat we uit de gameplay-trailer hebben kunnen opmaken, lijkt het merendeel van de Halo-ring in handen te liggen van The Banished wanneer het verhaal van Infinite begint. Voor het eerst krijgen we in een Halo-game de vrijheid om te gaan en te staan waar we willen. In plaats van afgesloten levels, lijkt 343 Industries met Infinite een semi-open wereld te gebruiken waarin je vrij tussen doelen kunt reizen en missies kunt voltooien.