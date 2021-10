In Halo Infinite reizen we af naar Zeta Halo, een van de laatst overgebleven Halo-ringen. Van de ring is echter niet veel meer over na een eerder conflict tussen de Banished en de USNC. Doordat de mensheid het onderspit heeft moeten delven op de ring, is Zeta Halo nu in handen van de Banished.

Dat is voor de Master Chief niet de belangrijkste reden om naar Zeta Halo af te reizen – dat is zoals wel vaker Cortana. Na de gebeurtenissen in Halo 5: Guardians lijkt Cortana een poging gedaan te hebben om Halo Zeta te infiltreren. Dit mislukte en de corrupte AI zou zijn verwijderd, maar niet door de Chief. Wie er wel achter zit is aan Master Chief om te ontdekken, terwijl hij in de tussentijd ook de Banished van Zeta Halo af probeert te trappen.