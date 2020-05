Zo is Sucker Punch in gesprek gegaan met cultuurexperts om er zeker van te zijn dat Tsushima accuraat wordt neergezet. Als we de trailers mogen geloven, is het eiland in ieder geval een lust voor het oog. De ontwikkelaar heeft er bewust voor gekozen om de gebruikelijke navigatie-UI te vervangen door visuele hints. Geen felle lichtpilaren dus, maar wel windvlagen, vossen en vogels die je op een subtiele manier naar je nieuwe bestemming leiden.

Qua bestemmingen heb je in ieder geval genoeg keuze: het spel biedt uitgestrekte plantages, ongerepte bossen, weelderige nederzettingen en nog veel meer. De creatievelingen onder ons hebben zelfs de mogelijkheid om deze locaties vast te leggen in de speciale fotomodus. Daarnaast wordt nieuwsgierigheid in deze game beloond met gameplayvoordelen: hoe meer verstopte altaren je vindt, hoe meer versterkende charms je kunt inzetten.

Dat er veel moois te zien is, is niet het enige dat Tsushima bijzonder maakt. Het eiland ligt namelijk tussen Japan en Korea in. Die ligging was belangrijk tijdens de Mongoolse invasie op Japan, aangezien Tsushima hierdoor een van de laatste verdedigingslinies was die de Mongolen weghielden van het Japanse ‘vasteland’.

Dit conflict staat dan ook centraal in Ghost of Tsushima. Na de eerste aanval is Jin, de protagonist, een van de laatste overlevenden van zijn clan. Zijn wereld spat voor zijn ogen uit elkaar: als hij zich aan de gedragscode van de samoerai houdt en daarmee zijn eer waarborgt, is de strijd die voor hem ligt onoverwinnelijk. Hij zet alles op alles om zijn vaderland te beschermen en verandert in een geheel nieuwe krijger: de Ghost.