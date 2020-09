Wat we verwachten van de nieuwe Tom Clancy’s Splinter Cell

We verwachten niet anders dan dat de nieuwe Splinter Cell deze lijn zal volgen. Bovendien ziet Sam Fisher er in Rainbox Six Siege uit zoals we stiekem al hoopten. Die zeven jaar hebben hem redelijk grijs gemaakt, maar hij ziet er nog steeds gehard uit: klaar om Fourth Echelon weer aan de grond te zetten. Over de gameplay valt daarentegen weinig te zeggen. Het is te verwachten dat deze in de kern op die van Blacklist zal lijken, maar dan verbeterd met ontwikkelingen die de afgelopen jaren met zich mee hebben gebracht.

Toch is het niet geheel ondenkbaar dat Ubisoft een hele nieuwe weg inslaat. Zeven jaar is lang en doet afvragen waar ze die tijd voor gebruikt hebben. Om die reden verwachten we dus ook veel van de nieuwe verhaallijn. Hij is duidelijk ouder geworden en de eventuele nieuwe game zal dit niet negeren. Ze zullen dus niet gewoon verder gaan waar ze in Blacklist gebleven waren.

Misschien wordt Sam Fisher in de nieuwe game ingezet als een soort Vic(tor) Coste in Conviction en Blacklist, maar stiekem hopen we natuurlijk dat we hem gewoon weer als hoofdpersoon krijgen. De mogelijkheden zijn uiteindelijk eindeloos en hier kunnen we nog lang over speculeren. Een ding is in ieder geval zeker: Ubisoft is onze Sam nog niet vergeten en voorlopig zullen we het met die zekerheid moeten doen.

Hoe denken jullie dat de nieuwe Splinter Cell eruit gaat zien? Laat het ons weten in de reacties!