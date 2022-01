De gameplay in RF5 volgt de vaste formule van de franchise: het blijft een mix van landbouw, vissen, ontdekking, vechten met monsters en relaties opbouwen met dorpsbewoners. Gelukkig blijft het niet alleen bij vergelijkingen met de vorige games: RF5 voegt ook wat nieuwe elementen toe. Zo zijn er twaalf geheel nieuwe vrijgezellen om te daten, is het voor het eerst mogelijk om te daten (en te trouwen) met iemand van hetzelfde geslacht en is er een wanted-systeem toegevoegd, waarbij je beloond wordt als je specifieke soorten monsters een kopje kleiner maakt.

Naast deze welkome toevoegingen is de grootste vernieuwing in RF5 in één oogopslag te zien: het perspectief. Marvelous heeft ervoor gekozen om het top-down-perspectief van de voorgaande games te vervangen door een third-person-perspectief. Persoonlijk weet ik nog niet wat ik van die verandering vind. Ten eerste heeft de aantrekkingskracht van Rune Factory nooit in de graphics gezeten en ten tweede zien de “nieuwe” graphics er eerder uit alsof ze op de GameCube thuishoren. De omgeving ziet er relatief kaal en simpel uit, zelfs als je het alleen vergelijkt met andere Switch-games (zoals Shin Megami Tensei V of Bayonetta 2). Als zure kers op de taart is in de trailer te zien dat de framerate er soms onder lijdt.