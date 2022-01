Van het verhaal van Kirby and the Forgotten Land weten we weinig meer dan flarden. Kirby lijkt het zelf ook niet echt te weten. Kirby spoelt aan in een nieuwe, verlaten en vergeten wereld. In Dream Land zijn we niet meer – misschien niet eens op Kirby’s thuisplaneet Popstar. In plaats daarvan speelt het spel zich af in een setting vol overgroeide wolkenkrabbers, winkelcentra en pretparken. Je zou de mensen er zo tussen verwachten, maar van bevolking ontbreekt schijnbaar ieder spoor.

Natuurlijk teaset Nintendo nét genoeg om de speculaties rondom de nieuwe wereld en de personages erin weelderig te laten tieren. De verhoudingen in dit spel liggen anders dan in voorgaande spellen. De Waddle-Dee zijn dit keer niet de schattige vijand. Kirby moet ze juist redden van het nieuwe “Beast Pack.” Wie dat zijn, wat hun plannen zijn en waarom ze een hekel aan Kirby lijken te hebben is nog een raadsel.

Gelukkig krijgt Kirby wel hulp: een bruisend dorp vol Waddle-Dee’s waar hij altijd op terug kan vallen en een vliegende chinchilla genaamd Elfilin. De wereld waar Kirby in wordt geslingerd is niet alleen maar nieuw wat het verhaal betreft, maar het is ook Kirby’s eerste volop 3-dimensionale main-series avontuur.