In Dawn of Ragnarök kruipt Eivor opnieuw in de huid van de Noorse oppergod Odin. Zijn zoon Baldr is gevangengenomen en het is aan jou om hem uit de klauwen van de vuurreus Surtr te redden. Hiervoor zul je moeten afreizen naar het dwergenrijk Svartalfheim. Daar wachten nieuwe vijanden op je, maar ook nieuwe krachten en een geheel nieuw avontuur.

Het is voor het eerst dat Ubisoft zoiets dergelijks op deze schaal onderneemt. De vraag is dan ook of we Dawn of Ragnarök moeten beschouwen als DLC of als Expansion. Volgens Ubisoft zal de DLC ongeveer de lengte hebben van Assassin’s Creed Origins, wat geenszins een kleine game te noemen valt. Alles lijkt er dus op dat dit niet zomaar een DLC gaat zijn.