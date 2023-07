Twee voor de stevige prijs van een

Wie Pokémon zegt, zegt: “Gotta Catch ‘Em All!” De catchphrase stond al sinds de eerste generatie op de covers van de games gedrukt en wie de anime ook maar een beetje gezien heeft, zal de slogan al snel herkennen. Toch is sinds de release van Pokémon Sword en Shield in 2019 de slogan onuitvoerbaar. Sindsdien zijn niet meer alle Pokémon in iedere game te krijgen. Sommige exemplaren vallen simpelweg bij de nieuwe release buiten de boot. Nintendo speelt daarop in door langzaam een aantal Pokémon terug te brengen aan de hand van betaalde DLCs. Zo ook met de nieuwste uitbreiding van Pokémon Scarlet en Violet – The Hidden Treasure of Area Zero.

Net als bij Pokémon Sword en Shield spelen de verhalen in the Hidden Treasure of Area Zero zich af in gloednieuwe gebieden. De oplettende lezers zullen hebben gemerkt dat ik vrij consistent meervoud gebruik. Dat komt doordat deze uitbreidingsset niet één DLC-pakket bevat, maar twee.

Gloednieuwe avonturen buiten Paldea

De eerste DLC, The Teal Mask, komt deze herfst al uit. Hierin ben je op schoolreis naar Kitakami, wat nogal overduidelijk gebaseerd is op ruraal Japan. Het avontuur gaat gepaard met een enorme hoeveelheid folklore en culturele festiviteiten. Er liggen allerlei mysteries op de loer, die je als speler uiteraard mag gaan ontrafelen.

De Japan-vibe is in elk geval gelukt.

In The Indigo Disk, die rondom de winter gepland staat, ben je een uitwisselingsstudent op de nieuwe Blueberry Academy. In tegenstelling tot deel één moet je voor deze DLC wel de hele game en The Teal Mask uit hebben gespeeld. Het functioneert dus als een extra post-game episode. De moderne Blueberry Academy staat in schril contrast met het traditionele Kitakami. Het is een gigantisch onderzees terrarium waar allerlei oude bekende Pokémon te wachten staan – daarover later meer.

Deze DLC ziet er dan weer een stuk moderner uit!

Gloednieuwe Pokémon

Het grootste nieuws van de nieuwe regio’s is de introductie van nieuwe legendarische Pokémon. Vooralsnog kennen we vijf nieuwe Pokémon – vier in de eerste DLC en ééntje in de tweede.

De eerste vier Pokémon zijn allemaal gebaseerd op de Japanse mythologie. De Pokémon Okidogi, Munkidori en Fezandipiti vormen een nieuw trio – The Loyal Three. Zij leiden de strijd tegen de ogenschijnlijk kwaadaardige demoon Ogerpon, de mascotte van The Teal Mask.

In de Indigo Disk is er eigenlijk maar één nieuwe Pokémon bekend. Terapagos is een gigantische schildpad, die op zijn schild de symbolen van alle achttien Pokémon-types lijkt te hebben. Waarschijnlijk heeft deze Pokémon direct iets te maken met Terastalizing, de gimmick van Pokémon Scarlet en Violet waarin Pokémon henzelf nieuwe types aan kunnen meten. Er is ook nog een onbekende Pokémon die op Terapagos lijkt, maar daarover is vrijwel nog niets bekend.

Naast de legendarische Pokémon komen er ook een aantal nieuwe outfits, personages, moves en abilities naar voren. Zo hebben de Pokémon van the Loyal Three de nieuwe ability Toxic Chain, die aanvallende Pokémon zwaar vergiftigt als ze met hen in aanraking komen. Er komen waarschijnlijk meer moves en abilities, maar die zijn vooralsnog niet bekend.

Terugkerende Pokémon

Voor mij is het grote nieuws de terugkomst van een flink aantal Pokémon. Meer dan 230 Pokémon maken hun rentree. Er zitten een aantal fan-favorieten in de lijst, zoals Flygon, Milotic, Snorlax en mijn persoonlijke favoriet Zebstrika.

Ook de DLCs zijn niet immuun voor version exclusives. Scarlet-spelers mogen gaan genieten van Gligar en Gliscor, terwijl Violet spelers Aipom en Ambipom krijgen. Er is in ieder geval weer eens wat te ruilen.

Het is nog niet bekend of er ook nieuwe regionale varianten toegevoegd worden. In DLCs voor Pokémon Sword en Shield zijn Galar’s varianten voor onder meer Slowpoke toegevoegd, maar er zijn nog geen nieuwe variaties voor Paldea aangekondigd. Van nieuwe Paradox Pokémon ontbreekt ook ieder spoor.

De trailers van The Hidden Treasure of Area Zero

Nieuwsgierig geworden naar The Hidden Treasure of Area Zero? Bekijk dan vooral de nieuwste trailer. The Hidden Treasure of Area Zero is al te pre-orderen voor 35 euro. Let er wel op dat je de juiste versie koopt – de Scarlet variant van de DLC zal niet werken op een exemplaar van Pokémon Violet!