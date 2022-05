Preview: Cuphead: The Delicious Last Course

Is de kwaliteit het wachten waard?

Alhoewel er sinds 2018 ontzettend veel is veranderd, staat de populariteit van de indie-shooter Cuphead nog altijd als een huis. Toen de game in 2017 uitkwam, werd er al snel duidelijk dat de hitgame van Studio MDHR naar meer smaakte. Een coronapandemie later heeft Cuphead niet alleen een Netflix-show gekregen, maar ook eindelijk nieuwe content in de game waar het allemaal mee begon. De DLC (The Delicious Last Course) staat na vier jaar vertraging dan toch eindelijk gepland voor 30 juni.

Cuphead is zo’n franchise die veel losmaakt bij fans met relatief weinig content. Cuphead zelf is maar tien en een half uur lang, en de Netflix-serie bestaat vooralsnog uit slechts twaalf afleveringen. Maar als er één franchise is die kan bewijzen dat je niet veel content nodig hebt om een onuitwisbare indruk te maken, dan is het Cuphead wel. Door zorgvuldige ontwikkeling heeft Studio MDHR in Cuphead een gedetailleerde, fascinerende en meeslepende wereld gebouwd die enorm tot de verbeelding spreekt. Als er dan eindelijk meer hoge-kwaliteitscontent komt, viert enthousiasme dan ook hoogtij. Eindelijk kunnen we meer van de wereld van Cuphead gaan verkennen!

Lange ontwikkeling en interessante timing

Al in 2018 werd The Delicious Last Course aangekondigd als een uitbreiding op het vers uitgebrachte Cuphead. De uitbreiding was al meteen veelbelovend. Niet alleen zouden spelers een gloednieuw Inkwell Isle kunnen verkennen, ze zouden zelfs met een nieuw karakter kunnen spelen. Maar als directe uitbreiding in dezelfde stijl als de rest van de game had Studio MDHR opnieuw een behoorlijke grafische berg te beklimmen. De DLC werd wel drie keer uitgesteld.

Het oorspronkelijke Cuphead maakte een vergelijkbare ontwikkeling mee. De game kostte wel zeven jaar om volledig te ontwikkelen, met name dankzij de zorgvuldige aandacht aan de kunststijl. De met de hand getekende rubber hose-animatie is een gigantische klus om te klaren. Gooi daar nog eens een coronapandemie en een Netflix-serie bovenop, en het wordt lastig om je voor te stellen dat de game daadwerkelijk eerder uit zou komen dan het nu doet.

Met een dergelijke grafische kwaliteit is het geen wonder dat het even mag duren!

Het mag duidelijk zijn dat studio MDHR meer waarde hecht aan kwaliteit en de mentale gezondheid van de ontwikkelaars dan aan het rigoureus vasthouden aan een releasedatum. De DLC zou de tijd krijgen die het nodig had om aan de hoge standaarden van het Cuphead-genre te voldoen.

Een gloednieuw eiland – niet meer alleen Cuphead en Mugman

The Delicious Last Course verhoudt zich als een post-game quest tot de rest van Cuphead. Het introduceert een vierde eiland binnen de Inkwell Isles met alle features die je van de games gewend bent. Er is een overworld map met allerlei tunnels en ingangen die je kunt verkennen. Hier een vliegtuig, daar een steiger – hier een tunnel, daar een bergpas. Het landschap van het vierde Inkwell Isle zit vol diversiteit, van woestijn tot toendra. Het is in ieder geval behoorlijk wat onherbergzamer dan de eerste drie eilanden.

Dat mag dan ook wel, gegeven het verhaal achter de DLC. In tegenstelling tot de rest van de game hoef je niet je ziel terug te winnen van de duivel. In plaats daarvan draait het plot om een gloednieuw karakter, Ms. Chalice, misschien beter bekend als de Legendary Chalice van het originele avontuur. In The Delicious Last Course helpen Cuphead en Mugman haar om de vriendelijke Chef Saltbaker een zogeheten Wondertart te laten bereiden. Zo kan ze “zo echt mogelijk” worden. Of, zoals de intro van het spel het in het iets poëtischere Engels uitdrukt:

“Oh, Ms. Chalice just wants to be just as real as real can be. With the Wondertart, she can then take heart, it’s off to the bakery! Chef Saltbaker has a plan, the best tart maker in the land. If they’re expedient with the ingredients, then he might just lend a hand!”

Never Change a Winning Team

Als “kwaliteit boven kwantiteit” het vooraanstaande spirituele motto is van studio MDHR, dan volgt “never change a winning team” ongetwijfeld niet lang erna. Net als de rest van Cuphead zit de DLC vol uitdagende shooter-gevechten. Van cowboy-koe tot ijstovenaar, de bazen op het nieuwe Inkwell Isle zien er op het eerste gezicht net zo excentriek en uitdagend uit als de oude vertrouwde bazen.

Dat wil niet zeggen dat Studio MDHR niet innoveert. De trailers laten een aantal gloednieuwe aanvallen zien zoals een driedubbel bliksemschot. Daarnaast komt Ms. Chalice met een volledig uniek arsenaal aan wapens, dat je ook tegen de bazen op de oorspronkelijke Inkwell Isles in kunt zetten. Zo heeft ze een double-jump en kan ze rollen om aanvallen te ontwijken. Dankzij Ms. Chalice’s unieke vaardigheden heb je in feite negentien extra gevechten die je op nieuwe manieren kunt (her)beleven.

De trailers van Cuphead: The Delicious Last Course

Nieuwsgierig geworden naar Cuphead: The Delicious Last Course? We hebben de trailers alvast voor je op een rijtje gezet: