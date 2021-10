Diamond en Pearl waren lastig. Dit gaf de spellen toch ook een soort charme. Met name de champion van de regio (ik zal niet spoilen in het geval je het niet wil weten) was een gigantisch obstakel voor je het spel uiteindelijk uitspeelde. Of het nog lastig is zal het spel uit moeten maken. Alleen de toevoeging van het Fairy-type is al een enorme verandering in de balans van het spel, vergeleken met de originele spellen. Maar ja, als het spel je te makkelijk wordt, kan je altijd nog een Nuzlocke proberen. Makkelijker kan je het jezelf niet maken, wel moeilijker.

Er is meer dan genoeg om over te praten en op vooruit te blikken. Er zijn nieuwe elementen, zoals outfits voor de trainers, verdwijnende elementen, zoals het casino, en terugkerende, uitgebreide elementen, zoals de fantastisch uitziende Pokémon Contest en de voorheen al grote, maar nu gigantische ondergrondse tunnels. De trailers beschrijven het beter dan ik. Maar als je dan toch zover in dit artikel gekomen bent, waarom laat je me dan niet weten waar jij op hoopt of bang voor bent in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl? Reageer in de comments of tweet me @David_Infinia!

Als laatste cadeautje hebben we een reeks trailers voor je op rij gezet, zodat je nog eens rustig kan kijken naar wat de aankomende Sinnoh-games te bieden hebben!