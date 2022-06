Een serene ontsnapping uit de hemel

Waarom zou je het paradijs ontvluchten? Een prachtige, serene wereld die doet denken aan The Aether mod van Minecraft. Toch draait Astral Ascent daarom: je zit opgesloten in een hemelse gevangenis, ver van je vrienden en je familie. Om weer bij hen te komen, moet je langs de twaalf sterrenbeelden die je weg versperren. De reis is niet eenvoudig, maar de verfijnde en wondere wereld van de Franse studio Hibernian Workshop maakt het iedere stap waard.

Waarom zou je willen ontsnappen uit een utopie? In Astral Ascent speelt die vraag altijd op de achtergrond. De sfeer in het spel is zo sereen. Toch wil je weg, terug naar waar je vandaan komt, waar dat dan ook mag zijn. Maar je bent niet op aarde. Wanneer je ontsnapping mislukt, word je zonder pardon teruggestuurd naar vlak één. Hergroeperen, upgraden en opnieuw beginnen. Een rogue-lite op en top dus!

Hibernian Workshop is het rogue-lite-genre niet vreemd. Al eerder bracht de studio met het spel Dark Devotion uit. Met die ervaring rijker heeft het team een waanzinnige wereld gebouwd die ondanks dat het spel nog in vroegtijdige toegang is, al gepolijst en volledig voelt. Astral Ascent zet die extra stap die het onderscheidt van de competitie: het is een spel met een ziel.

De eens hemel…

Alles in Astral Ascent is in mysterie gehuld. Je bevindt je in een hemelse tuin waar je jezelf traint om te ontsnappen. Je bent Ayla, de laatste assassin van een gilde. Hoe je hier terecht bent gekomen weet je niet, maar je wil weg. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De tuin wordt beschermd door 12 zodiacs oftewel sterrenbeelden, die er alles aan doen om jou te houden waar je bent.

Je bent niet alleen. In de tuin zijn allerlei personages die je helpen bij je reis. Hoe zij daar terecht zijn gekomen, weten ze niet. Sommigen geloven dat ze alleen maar dromen. Anderen zijn ouder dan de tuin zelf. En zijn de zodiacs wel echt gevangenisbewakers, of zijn ze net zo zeer gevangenen? Dankzij je ontsnappingspogingen leer je meer over de magische wereld en de schepsels erin. Misschien ben jij degene die iedereen kan bevrijden, wat vrijheid ook mag betekenen.

Een herspeelbaar verzamel feest

De tuin is in eerste instantie wat overweldigend. Het heeft meerdere verdiepingen en er is geen mini-map. Gelukkig leer je snel om de juiste personages te vinden. Je zult je nooit afvragen wie je moet hebben om meer HP te krijgen – dat is altijd de immer-vrolijke botanicus Zim-Zim. De wijze uil Sofa is je beginpunt voor een ontsnappingspoging en de mysterieuze Merchant of Magic is je standaard go-to voor betere magische aanvallen. Door de kleurvolle en helder ingerichte hub is het makkelijk om je voor te bereiden op een ontsnappingspoging met de vele stats en modifiers die daarbij komen kijken.

Want modifiers zijn er genoeg! Naast je standaard aanvallen heb je vier magische aanvallen, waarmee je je tijdens een ontsnappingspoging kunt uitrusten. Daarnaast kan je gebruik maken van aura’s die jesterker maken, gambits die magische aanvallen extra effect geven en Pavo’s Feathers die ze sterker maken. Je kunt bij willekeurig geplaatste altaren meer hp of kracht krijgen. Tijdens je ontsnappingspogingen kun je zelfs herinneringen van andere personages tegenkomen, waardoor je meer te weten komt over dit vreemde bestaan. Iedere poging is telkens weer anders, dus terwijl je jezelf door de 2D -platformer levels heen wurmt vind je in elke hoek iets nieuws!

Natuurlijk kan ik ook de combat niet vergeten. In andere games prijs ik ook maar wat graag blade-dancing – met snelle aanvallen en combo’s je vijanden overweldigen. In Astral Ascent kan dat ook. De 2D-combat voelt kosmisch – je kunt aanvallen uitvoeren terwijl je in de lucht blijft zweven, je ontwijkt als een maniak de vijandige uithalen en de magie is over de top, vol met vonken en kracht! De combat is de ideale mix tussen snel en sterk, magisch en fysiek, waardoor het altijd dynamisch en enorm voldoenend aanvoelt.

Uiteindelijk is je doel de zodiacs verslaan. De eerste levels zijn nog vriendelijk, maar een zodiac is een serieuze uitdaging. In iedere wereld ga je door acht willekeurige kamers voordat je uiteindelijk een zodiac te lijf gaat. Alles in die kamers draait om voorbereiding. Maak jezelf sterker door nieuwe items, pak de sterkste magie en meer. Door deze opbouw worden zodiacs larger than life: een gigantisch obstakel om te overwinnen. Er is een goede kans dat je ze de eerste paar keer niet verslaat. Ze zijn snel en elke fout die je maakt straffen ze genadeloos af. Maar als je wint is het gevoel onbeschrijfelijk. Én het spel beloont je op nog een manier, maar dat wil ik nog niet verklappen…

De zorgvuldig vormgegeven wereld van Astral Ascent

Oké, dit kopje zat eraan te komen. Ik ben ook niet echt subtiel geweest als het op de kunststijl van Astral Ascent aankomt. Bijna het hele spel maakt waanzinnig gebruik van pixel art, dat constant in de wind wappert om de hemelse setting van het spel te benadrukken. De achtergrond bevat vliegende eilanden met rotsformaties en diamanten in allerlei heldere kleuren zoals lichtblauw, groen of paars. Grote objecten, zoals huizen, bomen of monumenten zijn kunstwerkjes op zichzelf. In ieder spel wil het oog ook wat en in Astral Ascent krijgt het oog dat ook.

De pixel art is enorm dynamisch, wat je onder andere merkt aan de wind, de magische aanvallen en de personages. Alles beweegt. Maar de beweging is niet chaotisch of afleidend. In plaats daarvan is het sereen, en in gevechten juist dynamisch. De intro’s van de Zodiacs, volledig geanimeerd in pixelstijl, voelen oppermachtig. Het is wel soms lastig om een beeld te krijgen van hoe de personages er volledig uitzien. Maar bij alle interacties kun je de volledige modellen zien. De interacties zijn het op zich al waard, want iedere zin van ieder personage is door een stemacteur ingesproken.

Ik zou je sowieso aanraden om het spel met de muziek aan te spelen. De soundtrack van Dale North is prachtig. Het heeft een hemelse rust die past bij de sfeer van het spel, dat omslaat naar een wat krachtigere versie zodra er een gevecht is. Bijvoorbeeld hoe in Fire Emblem de muziek omslaat naar “ablaze” versies wanneer de daadwerkelijke aanvallen plaatsvinden.

Al met al is Astral Ascent een bewonderenswaardig plaatje. Het is een spel waarvan je duidelijk merkt dat de ontwikkelaars hun hart erin hebben gelegd. Ook al is het spel nog niet volledig uit, het biedt nu al waar voor je geld. Ik kan niet wachten tot het volledige spel uitkomt, maar daar is vooralsnog geen datum voor bekend.