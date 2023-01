Socializen doe je maar in je eigen tijd

Fans van turn-based strategy games hebben met 2023 een goed jaar voor de boeg: een sequel op Darkest Dungeon, een nieuwe Jagged Alliance-game en zelfs een TBS in de wereld van Metal Slug. Wie niet kan wachten, mag al meteen de laatste weken van januari vrij maken. Vanaf volgende week ligt Fire Emblem Engage namelijk in de winkels. Tijd om een laatste blik op de game te werpen voordat we zelf aan de slag mogen.

De Fire Emblem-reeks werkt de afgelopen tien jaar stevig aan zijn populariteit, die met ieder nieuw deel lijkt te groeien. De titels op de Nintendo 3DS hebben deze trend ingezet, maar de franchise bereikte zijn piek in 2019 met Fire Emblem: Three Houses. Na wat DLC’s en een aantal uitstapjes krijgt de serie eind januari zijn volgende volwaardige deel in de vorm van Fire Emblem Engage, al zal het nieuwe deel voor fans van Three Houses mogelijk wat bitter smaken.

De releasedatum van Fire Emblem Engage

We hoeven niet lang op het nieuwste deel in de Fire Emblem-serie te wachten. Op 20 januari mogen spelers aan de slag met Fire Emblem Engage, exclusief op de Nintendo Switch. Spelers hoeven geen beta te verwachten en ook de kans op een demo schatten wij vrij klein – in tegenstelling tot de recente Warriors-game Three Hopes kreeg volwaardige voorganger Three Houses geen demo.

Anders dan veel andere Nintendo-games krijgt Fire Emblem Engage geen speciale Nintendo Switch-console bij release. Wel kunnen spelers de Divine-editie van de game kopen, welke naast het spel ook een steelcase, ansichtkaarten, een artbook en een A1-poster bevatten. Deze versie kost 99,99 euro, ruim 30 euro meer dan de reguliere versie met zijn 56,99 euro’s tellende prijskaartje.

Trotseer het slagveld met steen-papier-schaar

De Fire Emblem-serie is al sinds jaar en dag een van de populairste strategietitels die Nintendo op haar platformen mag verwelkomen. Dit samen met Advance Wars en de Paper Mario-serie, niet geheel toevallig allemaal ontwikkeld door studio Intelligent Systems. Maar in tegenstelling tot die andere titels staan in Fire Emblem-games zaken als magie, draken en andere high fantasy tropes centraal.

Dit vertaald zich dan ook in uitgebreide, tactische gevechten op middeleeuwse slagvelden. Hier treedt jouw leger van soldaten aan om het kwaad te overwinnen en de wereld te redden van de ondergang. Daarbij gaat het niet om naamloze soldaten, maar tal van personages met een eigen identiteit die doorstraalt in de game en zijn gameplay. Zo zijn personages met een liefde voor koken of tuinieren vaak te vinden in de ondersteunende klassen terwijl avonturiers en sportievelingen vaak aan de voorlinie staan.

Wanneer er gevochten wordt aan de voorlinie, wordt veelal het steen-papier-schaar principe gebruikt. Speren zijn effectief tegen zwaarden, zwaarden overmeesteren bijlen en bijlen vernietigen speren. Datzelfde geldt ook voor magiërs, boogschutters en de cavalerie, welke elkaar om beurten aftroeven. Iedere slag in Fire Emblem vereist dan ook enig tactisch inzicht en fouten kunnen – met permadeath actief – uiterst kostbaar zijn voor je vertrouwde kompanen.

Niet één maar twaalf ringen hebben de macht

In Fire Emblem Engage stap je in de schoenen van Alear, de Divine Dragon uit de legendarische voorspellingen die pas is ontwaakt. Dit valt niet geheel gelukkig samen met het ontwaken van Sombron, de Fell Dragon welke na duizend jaar gevangenschap is ontsnapt en er op uit is de wereld te vernietigen. Het is dus aan Alear en de nog te vergaren kompanen om het continent van Elyos van totale vernietiging te redden.

De strijd zal daarbij vooral gaan om het verzamelen van de twaalf Emblem Rings, ringen die zijn eigenaar een enorme kracht geven. Alear zal ze nodig hebben om de Fell Dragon te verslaan, terwijl Sombron ze natuurlijk wil hebben voor zijn eigen kwade plannen. De tijd tikt dan ook voor Alear om kompanen te verzamelen en de eigen krachten aan te sterken voordat Sombron aan de poorten staat.

De gameplay van Fire Emblem Engage

In Fire Emblem Engage mogen we weer de klassieke gameplay van de serie verwachten waar veel fans op hopen. Dat betekent dat er uitgebreide slagvelden op ons liggen te wachten met bijzondere omstandigheden om te overwinnen. In dit deel zullen spelers echter meer vrijheid krijgen met hun troepen, omdat personages niet per se vast zitten aan hun voorgeschreven klasse.

Dat heeft alles te maken met de twaalf Emblem Rings, welke de krachten van helden uit de alternatieve realiteiten van Fire Emblem. Denk aan Byleth uit Three Houses, Lyn uit The Blazing Blade of Marth uit de originele games. Door een band op te bouwen met een specifieke ring, neemt de drager elementen van dit personage langzaam over. Zo zal het dragen van Marth’s ring de gebruiker langzaam aan bekwamer maken met een zwaard, zelfs als dit niet in de origine van het personage zat.

Geen theekransjes meer

Voor fans die met Fire Emblem: Three Houses in de serie terecht zijn gekomen, zal Fire Emblem Engage mogelijk wat bitter smaken. Dat is vooral omdat de nadruk in Engage meer zal liggen op de gevechten en minder op de tijd daartussen. Personages zullen wat minder hun eigen stempel drukken op het verhaal en de tijd gespendeerd buiten het slagveld zal minder impactvol voelen.

Spelers die dan ook op zoek zijn naar een social simulator komen mogelijk dan ook van een koude kermis thuis. In plaats daarvan zal Fire Emblem Engage meer voelen als Fire Emblem-titels zoals Awakening en Fates, waarbij de gevechten centraal staan. Verwacht gecompliceerde situaties op het slagveld, niet in de privé-levens van je personages.

De trailers van Fire Emblem Engage

Benieuwd geworden naar Fire Emblem Engage? Op 20 januari ligt de game in de winkels, maar je kan nu hieronder al de trailers voor de game bekijken: