Het einde van een tijdperk

Na dertig jaar dominatie op de markt van de voetbalspellen, komt EA dit jaar met de allerlaatste FIFA: FIFA 23. Hierna zullen ze verder gaan zonder de FIFA-licenties, waardoor er veel concurrentie kan komen om EA van de troon te stoten. Gaat de laatste FIFA met een knal afscheid nemen ? Of zal het een flop worden en het einde van EA’s dominantie op de markt? Wij kijken alvast vooruit!

Het grootste sportspel komt er weer aan en hoewel er de laatste jaren niet veel verandering is geweest, is er sinds de vorige editie wel het een en ander op de schop gegaan. Dit geeft een positief vooruitzicht op de komende FIFA en het vervolg onder de nieuwe naam EA Sports FC.

De releasedatum van FIFA 23

Zoals gebruikelijk komt FIFA ook dit jaar in september uit, op 30 september om precies te zijn. Veel mensen wachten nog in spanning af wat de nieuwe ratings zullen zijn van de spelers, terwijl de rest van het spel ondertussen helemaal bekend is gemaakt.

Er zullen drie edities beschikbaar komen: Standard, Ultimate en Legacy. De Legacy-editie is exclusief voor de Switch en is eigenlijk een versie van een oude FIFA-game met geupdate spelers. Bij de Standard en Ultimate edities voor de overige consoles en pc krijg je allebei wat extra spelers voor de Ultimate Team-modus. Het verschil tussen de twee is dat je bij de Ultimate-editie net wat meer spelers krijgt, wat FIFA-punten (die alleen te verkrijgen zijn met echt geld) en je het spel 3 dagen eerder kan spelen.

Het FIFA-Imperium

FIFA: het go-to-spel van elke tiener die van voetbal houdt. Hoewel er altijd veel concurrentie was als het aankomt op voetbalspellen, is FIFA sinds 2010 nooit echt in gevaar geweest om de eerste plek kwijt te raken. Dit komt mede door de mode van Ultimate Team, dat voor het eerst tevoorschijn kwam in FIFA 10. Sinds het opkomen van Ultimate Team is FIFA niet meer te verslaan. Hoewel de concurrenten het zo goed mogelijk probeerden te recreëren, is EA de modus aan het perfectioneren. Hierdoor loopt FIFA 23 in kwaliteit voor vergeleken met de concurrenten.

Het FIFA-imperium komt helaas dit jaar ten einde. Ondanks de vele teleurstellingen en dat sommige edities niet veel verschillen van andere heeft EA toch wel wat moois neergezet. Het was met goede reden de grootste en sommige edities hebben dan ook veel plezier gebracht. De manier waarop ze de licentie kwijt raakten is misschien wel passend voor EA.

FIFA vroeg een torenhoog bedrag van één miljard euro aan EA voor de FIFA-licenties. Dit werd EA te duur en zo raakte ze de licentie kwijt. Hopelijk brengt FIFA 23 een mooie blik voor het nieuwe voetbalspel van EA, maar misschien brengt het ook nieuwe kansen voor de studio die wellicht de licentie overneemt voor die prijs.

De gameplay van FIFA 23

Vorig jaar kwam FIFA met de Hypermotion Technologie, waarmee de game wat meer ging lijken op het echte voetbal. Dat was een stap in de juiste richting. Helaas is dit systeem nog niet perfect en al snel was de snelheid statistiek weer het belangrijkste om te gebruiken, net zoals in voorgaande jaren. Dit zorgt er al jaren voor dat het niet als echt voetbal voelt wegens dat je met de snelle spelers door de verdediging kan lopen zonder dat er wat tegen te doen is. Het zorgt er ook voor dat de teams in Ultimate Team nauwelijks origineel zijn. Dit jaar komt FIFA met de Hypermotion Technologie 2.0, waar inmiddels twee keer zoveel werk in is gestoken om het te verbeteren. Mocht dit systeem doen wat het belooft dan kan het wel een van de beste FIFA’s worden.

Qua nieuwe toevoegingen ligt de focus dit jaar vooral op de mensen die niet veel tijd hebben om te spelen. Zo krijgt ‘carrière’ een nieuwe keuze om een wedstrijd te spelen, waarin je alleen de hoogtepunten van de wedstrijd speelt. Ultimate Team krijgt ongeveer dezelfde functie, alleen dan met challenges waardoor je rewards wint.

Dit jaar breiden ze ook het vrouwenvoetbal uit. In de voorgaande edities zagen we al het internationale voetbal van de vrouwen en dat smaakte altijd wel naar meer. Nu komen ze eindelijk ook met de voetbalclubs van de vrouwen, waardoor het vrouwenvoetbal een nog grotere rol zal krijgen in het spel. Of daar nog een speciale mode voor komt of dat het speltype aftrap blijft is nog niet bekend.

De trailers van FIFA 23

