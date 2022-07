Laat het racen aan de experts over

Het Formule 1-seizoen van 2022 is tot nu toe uiterst spannend te noemen. Tegen alle verwachtingen in strijdt Ferrari weer mee voor het kampioenschap, maar maakt het met regelmaat gekke beslissingen aan de pitmuur. Daar is dus nog ruimte voor verbetering en voor alle strategen en managers die het denken beter te kunnen, is vanaf augustus een nieuwe uitdaging: F1 Manager 2022. We blikken alvast vooruit!

Hoewel we jaar in, jaar uit een nieuwe game krijgen om de koningsklasse van de autosport te vieren, hebben de strategen onder ons maar weinig tot onze beschikking. In tegenstelling tot Football Manager met hun officiële teams, spelers en locaties moesten motorsport-fans het al jaren doen met Motorsport Manager en diens nep-coureurs en -locaties. Daar komt dit jaar verandering in met F1 Manager 2022, een officiële gelicenseerde management-game voor de Formule 1.

De releasedatum van F1 Manager 2022

Met het Formule 1-seizoen in volle gang vinden er nog continu spannende ontwikkelingen plaats. F1 Manager 2022 lijkt diens tijd nog even goed te gebruiken om te kijken naar hoe het seizoen zich ontwikkelt, voordat het op 30 augustus in de winkel ligt – precies op tijd voor de tweede helft van het seizoen en vlak voor de race op Zandvoort.

Wie de digitale versie van de game pre-ordered mag al vijf dagen eerder met de game aan de slag. Dat betekent dat spelers op de pc via Steam en Epic Games, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X / S al vanaf 25 augustus aan de slag mogen.

Een nieuw tijdperk

Wie de Formule 1 met veel passie en plezier volgt, heeft de afgelopen twintig jaar weinig keus gehad als het aankomt op management-simulatoren. Hoewel er rondom de eeuwwisseling nog regelmatig F1 management-games verschenen, droogde het daarna rap op. In 2016 zagen we de laatste poging van ontwikkelaar Playsport Games op de pc met Motorsport Manager, maar daar zaten zoals eerder benoemd geen officiële teams en coureurs in.

Met de lancering van een nieuw Formule 1-tijdperk besloot Formula One Management (het bedrijf achter de koningsklasse) dat het ook een goed moment was om de management-simulatoren een nieuw leven in te blazen. Deze taak hebben ze neergelegd bij Frontier Developments en hoewel deze studio weinig ervaring heeft met sport-titels, zetten ze al jaren succesvolle management-games op de markt. Denk aan Planet Coaster, Planet Zoo en Elite Dangerous-games.

Daarbij dien je niet alleen rekening te houden met hoe je coureurs presteren, maar ook of je nog een beetje groene cijfers weet te draaien in de jaarrekening en of je monteurs tevreden zijn.

Stap in de schoenen van Christian, Toto of Mattia

In F1 Manager 2022 stap je zelf voor de verandering niet achter het stuur. In plaats daarvan neem je controle over een van de tien bestaande teams uit het huidige Formule 1-kampioenschap. Dat betekent ook meteen dat je zelf niet een eigen team kan oprichten – je moet het doen met namen als Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes.

Daarbij krijg je de volledige controle over het team: welke sponsoren je gebruikt, welke monteurs en techneuten je gebruikt en vooral wie er in je wagens zitten. Daarbij dien je niet alleen rekening te houden met hoe je coureurs presteren, maar ook of je nog een beetje groene cijfers weet te draaien in de jaarrekening en of je monteurs tevreden zijn.

De gameplay van F1 Manager 2022

In F1 Manager 2022 heeft iedere beslissing die je maakt impact op het verloop van je carrière als teammanager. Daarbij belooft Frontier Developments een haast ongekende diepte in de opties die je tot je beschikking krijgt. Veel van de individuele onderdelen van de auto zijn aan te passen, waarbij iedere wijziging zijn voor- en nadelen heeft.

Wijzig de downforce aan je voorvleugel en je auto gaat sneller op de rechte stukken, maar accelereert langzamer uit de bochten. Of maak de sidepods kleiner voor een meer aerodynamische vorm, met het risico om de auto sneller te laten oververhitten. En bij wie installeer je nieuwe onderdelen voordat je ze naar beide coureurs uitrolt? De keuzes liggen allemaal bij jou als baas van het team – met alle gevolgen van dien.

Een regenrace in F1 Manager 2022

Neem plaats aan de pitmuur

Naast dat je van alles regelt vanuit je hoofdkwartier, zit je ook meerdere keren per maand aan de pitmuur op tal van prachtige locaties. Tijdens de vrije trainingen, kwalificaties en races krijg je controle over de strategie van je team – iets wat op realistische wijze wordt weergegeven. Zo heeft Frontier de locaties, wagens en coureurs tot in detail nagemaakt en worden de races in televisie-stijl uitgezonden. Daarbij heeft de studio zelfs audioclips van alle coureurs en monteurs verzameld, zodat radiocommunicatie ook wordt voorzien van realistische audioclips.

Ook gedurende de sessies dien je als manager scherp te blijven, want de condities op de baan kunnen ieder moment veranderen. Het weer kan omslaan, of een ongeluk kan voor een gele of zelfs rode vlag zorgen, waarbij de race wordt stilgelegd. Op dat moment moet jij de juiste beslissingen maken om optimaal te profiteren van de situatie, en mogelijk als winnaar over de streep te komen.

De trailers van F1 Manager 2022

Benieuwd geworden naar F1 Manager 2022? Bekijk dan hier de trailers van de game.