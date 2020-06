De Elite-serie bestaat al sinds 1984 en is daarmee een van de langst lopende videogame-franchises ooit. Ondanks deze indrukwekkende status telt de franchise slechts vier games. Elite Dangerous is de meest recente. Omdat Frontier moeite had met het sluiten van een deal met een uitgever, besloot de studio het anders aan te pakken door een Kickstarter te beginnen. Twee jaar later, in 2014, werd Elite Dangerous voor Windows uitgegeven. Versies voor Xbox One en PlayStation 4 werden respectievelijk in 2015 en 2017 op de markt gebracht.

In de digitale wereld van Elite Dangerous loopt de tijd gelijk met die van ons, alleen dan 1286 jaar in de toekomst. Bij de release in 2014 begon de game dus in het jaar 3300. Ruimtevaart is heel normaal en we kunnen zomaar naar andere planeten toe. Een deel van de kaart is gebaseerd op ons eigen melkwegstelsel, maar ook daarbuiten zijn werelden en sterrenstelsels te ontdekken. Je kunt je schip naar eigen wens uitrusten met nieuwe onderdelen. Dat komt goed van pas als je een gevaarlijke missie aanneemt of als je je schip door een asteroïdenveld moet manoeuvreren.