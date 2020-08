Zoals gezegd wordt NBA 2K jaarlijks ontwikkeld door Visual Concepts. NBA 2K21 is de 22e game in de serie die zich jaar in, jaar uit weet te vernieuwen. Het goede aan NBA 2K is dat de ontwikkelaar nooit stilzit. Waar je in de Fifa of F1-reeks door de jaren heen bijvoorbeeld vaak hetzelfde commentaar hoort, wordt dit in NBA 2K veel aangevuld met nieuw commentaar. Zo blijft de game elk jaar fris en komt het vernieuwend over.

Die vernieuwing is niet alleen te zien in de presentatie, maar ook in de gamemodes. Zo is MyCareer elk jaar een volledig nieuw verhaal. In deze gamemodus begin je met je zelfgemaakte personage bij college basketball en probeer je de top in de NBA te halen. Waar het dit jaar over gaat, houdt men nog even geheim. Toch is het haast een gegeven dat dit weer spectaculair gaat worden. De afgelopen jaren werd MyCareer namelijk gekenmerkt door bijdragen van onder anderen Spike Lee en Idris Elba.