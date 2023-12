Assassin’s Creed gaat over het verleden, maar wij kijken nu naar de toekomst

In de Assassin’s Creed-reeks ga je van het oude Egypte naar Londen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er is nog zoveel te ontdekken over de rijke geschiedenis van de Orde van de Assassijnen. Dat wil zeggen, er zijn nog veel thema’s die Ubisoft kan gebruiken voor Assassin’s Creed. De uitgever belooft dan ook dat er verschillende tijdvakken worden aangedaan in de komende games. We blikken even vooruit.

Hoewel er bijna drie jaar tussen Assassin’s Creed Valhalla en Assassin’s Creed Mirage zat heeft Ubisoft absoluut niet stilgezeten. Met Mirage is Ubisoft teruggegaan naar de roots van de franchise: meer stealth, minder RPG-elementen. Collega Kevin concludeerde in zijn review dat de game daar met vlagen in slaagt: “De illusie van vrijheid is sterk aanwezig en na zestien jaar zijn bepaalde bugs en irritatiefactoren nog altijd niet opgepoetst.”

Tijdens Ubisoft Forward 2022 en 2023 kregen we een aantal mooie teasers en aankondigingen naar aankomende games. Zo kregen we meer informatie over Codename Red en werd ons verteld dat Ubisoft en Netflix samen aan een project werken. In dit artikel lees je welke Assassin’s Creed-games in de maak zijn, wat we ervan kunnen verwachten en wat we al weten.

Assassin’s Creed Infinity – Release 2024

Infinity is niet een game maar een soort launcher. Infinity gaat een Animus-ontwerp krijgen waarmee je verschillende Assassin’s Creed-games kunt spelen. De games worden weggezet als herinneringen die je kan herleven, allemaal in hetzelfde programma. Echter gaat Infinity meer worden dan een launcher: Ubisoft is van plan om er elementen aan toe te voegen zoals een multiplayermodus, ook wel Assassin’s Creed Invictus genoemd. Assassin’s Creed games zullen fysiek te koop blijven, dus de verzamelaars onder ons (inclusief mijzelf) kunnen de collectie compleet blijven maken. Welke andere plannen Ubisoft verder nog heeft met Infinity is op het moment van schrijven nog onbekend.

Assassin’s Creed Codename Red – Release 2024

Dit is een van de games waar we een beetje van mochten proeven tijdens Ubisoft Forward 2022.

De fans vragen er al jaren om en eindelijk is het zover: er komt een Assassin’s Creed-game die zich afspeelt in Japan. Helaas is er nog niet veel bekend van de game behalve dat hij in 2024 moet uitkomen en dat het de eerste game is die speelbaar is in Assassin’s Creed Infinity. De producent van Assassin’s Creed Odyssey, Marc-Alexis Côté, zegt dat we de kans krijgen om een echte ninjafantasie te beleven: “Giving us the chance to live a very powerful Shinobi fantasy”. Of Ubisoft deze woorden waar weet te maken, moeten we nog even afwachten.

Assassin’s Creed Codename Hexe – Release nog niet bekend

Naast Codename Red kregen we nog een voorproefje van Codename Hexe. Ook over deze game is nog niet veel bekend, maar alles lijkt erop dat het een game gaat worden in middeleeuws Europa tijdens de heksenjacht. Marc-Alexis Côté geeft aan dat het een andere game zal zijn dan we gewend zijn: “A very different type of Assassin’s Creed game.” Wat er precies gaat veranderen weten we nog niet, Ubisoft laat hier weinig over los. De tijd zal het leren. Côté geeft ook aan dat hij niet kan wachten om te zien welke hints de fans kunnen vinden in deze trailer: “Can’t wait for our fans to tear apart that trailer and find out all its secrets.”

Assassin’s Creed Jade – Release nog niet bekend

We kregen er al een voorproefje van in Assassin’s Creed 2 door middel van een standbeeld, een assassijn in China. Assassin’s Creed Jade is een game die zich afspeelt in China. Je speelt het niet op de console of pc. Jade is namelijk een mobile game die speelbaar zal zijn op iOS en Android.

Je speelt als sluipmoordenaar Xia. De game speelt zich af rond 215 jaar voor Christus, tijdens de opbouw van een deel van het Chinese rijk. Veel over het verhaal weten we nog niet, maar wel is al bekendgemaakt dat je samen met je vrienden kunt spelen.

Op dit moment is Ubisoft bezig met de tweede beta. Liefhebbers kunnen zich hiervoor inschrijven op de website van de uitgever. Een releasedatum is er nog niet, maar die zal naar verwachting niet lang op zich laten wachten aangezien Ubisoft al verschillende trailers heeft vrijgegeven.

Assassin’s Creed Netflix – Release nog niet bekend

Naast games is Ubisoft ook nog samen met Netflix bezig aan verschillende shows. Op het programma staat een live-action-serie en verschillende anime series. Het hoofd van Ubisoft Film & Television Jason Altman zegt blij te zijn Assassin’s Creed tot leven te kunnen brengen samen met Netflix en het volgende hoofdstuk van de franchise te maken: “We’re thrilled to create an Assassin’s Creed series with Netflix, and we look forward to developing the next saga in the Assassin’s Creed universe.”

Er zijn dus nog veel dingen te verwachten de komende jaren van Ubisoft. Waar kijk jij het meeste naar uit? Laat het weten in de reacties hieronder.