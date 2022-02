Die strijd met (en tegen) de duisternis gaat verder in The Witch Queen, al lijken we onze pijlen niet te richten op de piramidevormige schepen die we ondertussen in de game kennen. In plaats daarvan richten we ons op Savathûn, de koningin van het bedrog. Zij is een stille kracht die al jaren achter de schermen aan de touwtjes trekt en sinds het huidige seizoen centraal op het toneel staat.

Hoewel Savathûn momenteel nog in een groot kristal gevangen zit, lijkt dit van korte duur te zijn: naar verwachting zal ze aan het einde van het seizoen vrij worden gelaten. In de nieuwe uitbreiding reizen we namelijk af naar haar ‘Throne World’: een omgeving die ontstaan is uit haar eigen ideeën, waarin zij ook de totale controle heeft. Spelers zullen dus continu op hun hoede moeten zijn, aangezien niets is wat het lijkt. Dit zien we al in de trailers, waarin enorme Hive-standbeelden van positie veranderen wanneer je even niet goed oplet.