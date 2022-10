De terugkeer van Isaac Clarke in Dead Space

Make us whole again!

Als je kerstdiner lekker is verteerd en je klaar bent met het schoonvegen van je voortuin van al het vuurwerkafval, dan komt er eind januari 2023 een remake van één van de beste scifi-, horrorgames uit, namelijk Dead Space. Motive en EA werken samen aan deze remake en de trailer is in ieder geval al om je vingers bij af te likken.

In 2008 kwam de originele uitgave van Dead Space om de hoek kijken en kwam destijds uit voor de PC, PlayStation 3 en Xbox 360. Sinds de uitgave in 2008 kwamen er in een tijdsbestek van vijf jaar twee vervolgdelen, twee animatiefilms en een mobile game uit. Nu tien jaar later komt er in 2023 een remake van het eerste deel. Zet je schrap voor lopende doden met messen als handen, lastige puzzels met griezelige elementen en een duister verhaallijn waarin je als hoofdpersonage vooral solo te werk gaat. Het is tijd voor Dead Space de remake!

De releasedatum van Dead Space

Op 4 oktober 2022 bracht EA Motive de langverwachte gameplay-trailer uit. Daarin zien we hoofdpersonage Isaac Clarke rondlopen door de gangen van het ruimteschip USG Ishimura. De trailer laat door middel van passende sfeermuziek, schokkende gore beelden en een ontelbare hoeveelheid dode lichamen je gelijk kennismaken waar Dead Space al jaren bekend om staat. Namelijk een van de meest succesvolle en geliefde scifi-horrorgames, die vanaf 27 januari 2023 te spelen is op PS5, Xbox Series X/S en PC.

Story time

Dead Space is een third-person shooter met elementen die we kennen uit de Resident Evil Franchise. Lastige besturing, weinig kogels, schrikeffecten, epische bazen en een solo campaign. Het is dan ook niet gek dat na remakes van Resident Evil 1,2,3 en 4 (in aantocht), EA ook Dead Space in een nieuw jasje gaat steken. Krijgt EA het voor elkaar om de horrorfans weer verliefd te laten worden op Isaac en bloederige avonturen? De eerdere uitgaves van Dead Space waren gemaakt door Visceral Games, maar deze afdeling van EA sloot in 2017. Motive heeft nu de verantwoordelijkheid over de remake en kennen we van Star Wars Squadrons.

Het verhaal draait om protagonist Isaac Clarke. Hij is een technicus die met zijn team op een noodoproep afgaat van een groot ruimteschip USG Ishimura. Hun eigen ruimteschip raakt beschadigd tijdens het aanmeren en dus moeten er reparaties worden verricht. Maar er klopt iets niet op Ishimura. Het is stil, verdacht stil en terwijl Isaac door de ruimtes van Ishimura loopt, komt hij tot de verschrikkelijke ontdekking dat de hele bemanning niet meer leeft. Althans, niet meer op de ‘gewone’ menselijke manier. De bemanning is namelijk veranderd in gemuteerde zombies die maar al te graag het leven van Isaac willen beëindigen. Necromorphs worden ze genoemd. Terwijl je je door deze bebloede omgeving vecht en je schip probeert te repareren, heeft Isaac stiekem nog een geheime missie. Zijn vriendin Nicole bevindt zich namelijk ook op de USG Ishimura en heeft hem een cryptische boodschap gestuurd, voordat alle communicatie met het ruimteschip werd verbroken.

De trailer laat door middel van passende sfeermuziek, schokkende gore beelden en een ontelbare hoeveelheid dode lichamen je gelijk kennismaken waar Dead Space al jaren bekend om staat.

De gameplay van Dead Space

In 2021 kondigde EA, tijdens EA Play Live, een nog in ontwikkeling verkerende trailer van de remake aan. Daarna bleef het een tijdje stil rondom Dead Space met een aantal uitgebreide ontwikkeling video’s op de YouTube pagina van Dead Space als uitzondering. Wel zien we op de filmpjes waar allemaal aan wordt gewerkt tijdens de nieuwe versie. Zo post Motive een filmpje waarin ze uitleggen hoe de sound in de game wordt verbeterd. Je krijgt beter te horen wanneer Isaac buiten adem is of juist vol adrenaline een sprintje trekt. Daarnaast worden door de Frostbite Engine van EA de visuele effecten flink verbeterd en zal de remake als bijna geheel nieuw gaan voelen.

Kenmerkende eigenschappen van Dead Space zullen terugkeren in de game. Zo zal Isaac wederom een soort thermometer op zijn rug hebben die als zijn health bar functioneert. Ook zal Isaac door middel van technische kracht, genaamd Static, voorwerpen naar zich toe kunnen duwen en wegblazen. Dit maakt dat je op nog meer verschillende manieren vijanden kan verslaan dan enkel met je Plasma Cutter. De Plasma Cutter vind je aan het begin van de game en heeft als functie om de ledematen van je vijanden te verwijderen. Moet dit nou echt? Jazeker! Je krijgt in de trailer niet voor niets de tekst “Cut off their Limbs!” te zien. Het is cutten of zelf gecut worden.

De laatste noemenswaardige nieuwe toevoeging in de game is dat naast de health bar van Isaac ook de vijanden een zichtbare health bar krijgen. Zo weet je vrij snel of je moet kiezen tussen vechten, vluchten of als het even teveel wordt, toch maar even bevriezen.

De trailers van Dead Space

Nieuwsgierig geworden naar Dead space? We hebben de trailers voor je alvast op een rijtje gezet: