Van alle UI-elementen in World of Warcraft krijgt het character creation-scherm de grootste make-over in Shadowlands. In de eerste plaats heeft dat te maken met de vele nieuwe rassen die de game de afgelopen jaren heeft gekregen. Via het Allied Races-systeem kunnen spelers met een max-level personage nieuwe rassen vrijspelen. Voor zowel de Horde als de Alliance zijn er vijf speelbare rassen bijgekomen in de afgelopen twee uitbreidingen. Dat paste niet lekker in de oude layout, waardoor Blizzard het een en ander opnieuw heeft moeten indelen.

De rassen zijn nu allemaal in een oogopslag te zien en te selecteren als je ze hebt vrijgespeeld. Links staan alle rassen die zich bij de Alliance hebben aangesloten en rechts alle rassen die voor de Horde uitkomen. De speelbare klassen zijn nu onderin het beeld ondergebracht. Het is het scherm waar je uiteindelijk de minste tijd doorbrengt in World of Warcraft, maar ik word erg enthousiast van de nieuwe layout en kan niet wachten om een nieuw personage te creëren zodra de pre-patch live gaat.