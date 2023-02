De keuzestress genaamd Octopath Traveler 2

Platgereden paden of een nieuwe rit?

De laatste jaren is er een heuse opleving voor games die uit de jaren 80 en 90 lijken te komen, met de focus op toffe gameplay en lange verhalen. Oude rot Square Enix gaat ons in ieder geval trakteren op een vervolg op het succesvolle Octopath Traveler, precies dat soort retro-nostalgisch rollenspel. Octopath Traveler 2 komt aanstaande 24 februari uit; we blikken terug op de voorganger en vooruit op wat deze maand komen gaat.

Jarenlang werden we gebombardeerd met hoge grafische standaarden, waardoor games er soms levensecht uitzagen, maar qua gameplay tegenvielen. Heel af en toe kwam er een pareltje voorbij waar zowel gameplay en graphics elkaar tot grote hoogtes hielpen. Hoewel we zeker af en toe getrakteerd werden op prachtige indie-games in een unieke stijl leek de mainstream zich vooral met andere zaken te bemoeien. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw leek de focus vooral te liggen op gameplay en mochten we met pixel art poppetjes door de levels manoeuvreren. Deze stijl van weleer leeft momenteel weer helemaal op.

Keuzestress is nog nooit zo leuk geweest

In de eerste Octopath Traveler maakten we kennis met acht verschillende personages, waarvan we het verhaal in willekeurige volgorde konden spelen. Tegelijkertijd kon je met deze personages een party vormen. Zo kon je bijvoorbeeld starten met een bepaald personage, een tweede personage tegenkomen en besluiten dat je het verhaal van het derde personage eerst wilt uitspelen. Vervolgens kon je met het eerste personage weer verder, als je dat wilde. Die aanpak bood enorm veel vrijheid qua storytelling. De oude JRPG-elementen van monstergevechten met het nodige grind-werk was ook van de partij, waardoor de gehele ervaring old-school aanvoelde. Toch wist de game grafisch te imponeren, door de achtergronden dynamisch te maken en de effecten van vuur, water, wind en aarde realistischer te maken. Hierdoor kreeg je een aparte mix van pixel art en moderne effecten: het zogeheten HD-2D. Een ander sterk punt uit het eerste deel was de muziek. Deze werd gespeeld door een orkest, waardoor je direct werd meegesleurd in deze fantasierijke wereld.

Volg het andere pad

In dit tweede deel keren we terug naar dezelfde art style, maar bevinden we ons in een gloednieuwe wereld genaamd Solistia. In Solistia is de industriële revolutie al een tijdje aan de gang en zien we overal om ons heen machines die met stoom worden aangedreven. Daarnaast is er volop handel met buurlanden en worden de zeeroutes maar al te graag ingezet.

Deze keer is er een dag-en-nachtcyclus toegevoegd, waardoor je andere keuzes kunt maken afhankelijk van de tijd. De personages van de vorige game keren in ieder geval niet terug. Dit zorgt ervoor dat we weer een groot nieuw ensemble moeten leren kennen. Er is deze keer gekozen om de interactie tussen de personages extra te benadrukken, waardoor ze een band met elkaar krijgen. Dit kan weer voordelen opleveren in gevechten omdat de personages elkaar sterker maken.

Vanaf 24 februari kun je in ieder geval aan de slag met Octopath Traveler 2 op de Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 en de pc.

Nieuwsgierig geworden naar Octopath Traveler 2? Bekijk dan deze trailer.