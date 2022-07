Begeleid de mankrachten aan de Middellandse Zee

Games die gaan over de Tweede Wereldoorlog vertellen vaak een vergelijkbaar verhaal: jij − een willekeurige soldaat − moet zien te overleven en het tij van de oorlog keren. Het feit dat je tientallen kogelschoten kunt overleven en je gezondheid zich magischerwijs herstelt, nemen we maar voor lief. Maar wat als je niet voor jezelf moet zorgen, maar zorg draagt voor een heel bataljon soldaten? Die vraag staat opnieuw centraal in Company of Heroes 3, met dit keer het Middellandse Zeegebied als decor.

In 2006 maakte het Canadese Relic Entertainment furore met de release van Company of Heroes, een real-time strategygame waarin jij een groep soldaten door de slagvelden van de Tweede Wereldoorlog moest loodsen. Het resultaat is wat sommigen als eenn van de beste videogames allertijden bestempelden, mede dankzij de fenomenale en intense gameplay. Acht jaar later zagen we diens sequel en nog eens acht jaar verder is het nu tijd voor Company of Heroes 3 aan de Middellandse Zee.

De releasedatum van Company of Heroes 3

We weten alweer even dat het derde deel in de Company of Heroes-franchise er aan komt − in juli 2021 zagen we na een cryptische countdown de eerste beelden van de game verschijnen. Destijds werd een releasedatum van eind 2022 aangegeven, maar ondertussen weten we dat de volledige game op 17 november in de winkels ligt.

Hoewel er geen demo of early access is aangekondigd, heeft Relic Entertainment wel het COH-Development Program, waarbij spelers toegang kunnen krijgen tot vroegtijdige builds van de game, behind-the-scenes informatie en meer. Momenteel kunnen spelers de Mission Alpha-versie spelen via COH-Development tot 19 juli.

Neem controle over de Tweede Wereldoorlog

In Company of Heroes draait het al sinds het origineel om één ding: leiding geven aan jouw troepen en hopen dat ze de strijd heelhuids overleven. Dit doe jij als hoge officier veilig vanuit je stoel natuurlijk, maar je geeft wel directe orders aan de troepen op de grond. Daarbij ben je vrij om je eigen tactieken te bepalen en te zorgen voor de overwinning van jouw troepen. Of je dit nu langzaam en voorzichtig doet, of vlot via de flanken: de opties zijn vaak eindeloos.

Dit alles is mede te danken aan het feit dat je een hele compagnie onder je hoede hebt in plaats van een klein groepje soldaten of een heel leger. Dit geeft je de flexibiliteit om een aanval te plaatsen van meerdere flanken, maar voorkomt dat je wordt overweldigd door een gevecht aan vier fronten zoals bij grotere RTS-games weleens het geval is. Wat ook zeker meehelpt is het ongekende detailniveau in de games, met prachtige omgevingen die allemaal tal van opties voor tactische aanvallen bieden.

Daar aan de Middellandse Zee

Na de strijd in Frankrijk, de Ardennen en het Oost-Europese Front in de voorgaande games, reist Company of Heroes ditmaal af naar Italië en de Noord-Afrikaanse gebieden om daar de strijd aan te gaan met de Asmogendheden. Verwacht dus meer idyllische dorpjes en bloedhete woestijngevechten in plaats van de bossige gebieden en koude fronten uit voorgaande games.

Hoe het verhaal precies gaat verlopen is nu nog niet bekend, al beloofd Relic Entertainment een dynamischer verhaal in verhouding tot zijn voorgangers. Interacties met andere commandanten gedurende het verhaal zouden dan ook effect kunnen gaan hebben op het einde van je verhaal. Ook lijkt het singleplayeravontuur meer vrijheid te bieden, waarbij we vermoedelijk meer te zien krijgen van andere gevechten als we de beelden van een overkoepelende kaart mogen geloven.

De gameplay van Company of Heroes 3

De centrale gameplay van Company of Heroes vindt eigenlijk altijd op het vaste land plaats en dat zal in dit derde deel niet veel anders zijn. In real-time krijg jij de controle over jouw groep soldaten, die jij als commandant moet aansturen om ze zo naar de overwinning te leiden. Dit doe je door ze tactisch te positioneren, aanvallen uit te voeren en te flanken waar het nodig is.

Daarbij belooft Relic Entertainment een aantal belangrijke verbeteringen en vernieuwingen door te voeren in het derde deel. Zo zal verticaliteit een belangrijkere rol gaan spelen dankzij de hoogteverschillen in de Italiaanse dorpjes en landschappen. Dat wil zoveel zeggen als dat jij sneller in het voordeel zal zijn als jouw soldaten hoger op een berg of heuvel staan dan de vijand.

Een nieuwe toevoeging is het Tactical Pause-systeem, waarbij spelers de real-time gevechten even stil kunnen zetten om na te denken over hun volgende aanval en aanvallen ook vooruit kunnen plannen. Zo kan je als commandant een reeks aan acties opstapelen, om ze achter elkaar uit te laten voeren en de vijand te verrassen. Nieuw daarbij is ook de optie om gebruik te maken van de lokale bevolking door deze te trainen en in te zetten tijdens gevechten of om kleinere taken te laten voltooien.

De trailers van Company of Heroes 3

Benieuwd geworden naar Company of Heroes 3? De game ligt later dit jaar in de winkels voor Windows-computers, maar je kunt nu alvast deze trailers en developers diaries bekijken: