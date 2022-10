Bordspel Catan komt naar Xbox en PlayStation

Mét deze unieke update…

Het bordspel Kolonisten van Catan speelde ik als klein meisje al op de laptop van mijn vader, daarna op mijn Nintendo DS. Inmiddels doe ik vaak nog even een potje voordat ik ga slapen op mijn Switch. En nu komt mijn favoriete bordspel dus ook naar Xbox en PlayStation, mét nieuwe updates! Wat voor updates? Dat lees je hier.

Een YouTube-trailer van Catan kondigde de Console Editie, uitgegeven door Dovetail Games, aan op 6 oktober en deze moet ergens in 2023 verschijnen. Zoals het nu lijkt, gaat het om het basisspel. Naast online multiplayer kun je nu voor het eerst je vrienden in dezelfde kamer ook een controler geven om samen te spelen. Ook wordt er gesproken over een ‘smart & dynamic AI’ waar je het tegen op kunt nemen.

De geschiedenis van Catan

Catan (toen nog Kolonisten van Catan) verscheen in 1995 als bordspel en kent veel uitbreidingen. Als verkenners van het eiland Catan moeten spelers nederzettingen bouwen die elk voor een overwinningspunt staan. In het basisspel wint de spelers die als eerste 10 overwinningspunten heeft gehaald. Nederzettingen en straten kunnen gebouwd worden met grondstoffen, die verdeeld worden op basis van twee dobbelstenen. De uitbreidingspakketten maken het spel groter door nieuwe eilanden, regels en meer toe te voegen.

Denda bracht het (basis)spel in 1999 naar de PC. In 2007 verscheen er al een Xbox Live-versie van het spel en in 2019 kwam het naar de Switch. Op dit moment kun je Catan ook al spelen op Android en iOS. Kortom: het spel is er al in veel verschillende soorten en maten en komt nu dus ook naar Xbox en PlayStation. Zouden de nieuwe updates genoeg zijn om deze versie van al zijn voorgangers te onderscheiden?

Graphics

Wat na het zien van de trailer direct opvalt, zijn de graphics. In de verschillende Catan-versies die ik eerder heb gespeeld, leek daar nooit veel aandacht aan besteed te zijn. Je kunt duidelijk zien dat er een aantal jaren tussen verschillende versies zit, maar echte grafische hoogstandjes heb ik nooit kunnen ontdekken. Daar lijkt nu verandering in te komen. Het nieuwe bord ziet er fantastisch en levendig uit.

Bergen, bossen en graanvelden zijn mooi vormgegeven en duidelijk te onderscheiden, maar ook de nederzettingen hebben een welkome upgrade gekregen. Waar we voorheen genoegen moesten nemen met een vierkant huisje met een dak erop, hebben we nu volwaardige nederzettingen op het bord staan. Compleet met ramen, deurtjes en zelfs geveldecoratie.

Multiplayer

Hoewel veel van de eerdere digitale versies er goed in slaagden het bord naar het beeld te brengen, beschikten er veel niet over multiplayeropties. Zowel online als offline. Gek, als je bedenkt dat het spel begon als een bordspel voor het hele gezin. Dat nu dus de nadruk wordt gelegd op multiplayer, is een goede vooruitgang. Helemaal nu je voor het eerst in de Catan-geschiedenis niet alleen online met mensen van over de hele wereld samen kunt spelen, maar ook gewoon weer ouderwets met je eigen gezin in huis.

Excentrieke AI’s?

Persoonlijk heb ik de (online) multiplayeropties niet per se heel erg gemist, en dat had vooral te maken met de excentrieke AI-personages die (vooral) werden geïntroduceerd in de PC-versie van Catan. De nobele Siegfried, de vrolijke Marianne en norse Louis ken ik allemaal nog heel goed. Hoewel er in hun manier van spelen weinig verschil te ontdekken was, gaven hun karakteristieke opmerkingen en reacties tijdens het spelen toch net dat beetje extra.

Goed nieuws voor mij, want ook in de Console Edition ligt er nadruk op ‘Catanians from Catan’ waar je het tegen op kunt nemen. Ze komen allemaal met hun eigen karaktereigenschappen met allen hun eigen sterke (en zwakke) punten. Of het ook weer de oude vertrouwde personages zullen zijn, is nog een verrassing. Wat ons wel wordt beloofd is een slimme en dynamische AI die ervoor moet zorgen dat geen enkel potje hetzelfde zal zijn. Hoe deze gameplay er dan precies uit gaat zien, is helaas nog niet bekend. Wat hoop jij te zien in de nieuwe Console Editie van Catan?

Catan Console Edition verschijnt in 2023 en zal te spelen zijn op PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S.