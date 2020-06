Uit de Nintendo Direct Mini en de demo hebben we al het een en ander kunnen halen: de gameplay van Bravely Default 2 zal voor het grootste deel terugvallen op elementen die we in de eerste twee games ook gezien hebben. De turn-based combat die alomtegenwoordig is in JRPG-games is in deze franchise opgeleukt door de toevoeging van Brave Points (BP), waarmee de speler kan selecteren welke acties de personages ondernemen. Daarnaast is er de Default-optie, die verdedigend is in plaats van aanvallend.

Voor de 3DS, die met de StreetPass-feature contact maakt met andere 3DS-systemen, had Bravely Default een leuke extra. Spelers die elkaar tegenkomen kunnen elkaar namelijk helpen met de wederopbouw van een dorp. Of Bravely Default 2 een soortgelijke mogelijkheid zal hebben voor de Switch, is nog niet bekend.