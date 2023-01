Avatar: Frontiers of Pandora rekt de grenzen van de Snowdrop-engine op

How to train your banshee

Frontiers of Pandora is een open-world game binnen het universum van James Camerons Avatar-films. De game wordt ontwikkeld door Ubisoft-studio Massive Entertainment, bekend van Tom Clancy’s The Division, Far Cry 3 en Assassin’s Creed: Revelations. Massive Entertainment draait de game op de Snowdrop-engine, die ook voor The Division en de Mario + Rabbids games werd gebruikt. Er wordt nauw samengewerkt met Disney en Lightstorm Entertainment (Camerons filmproductiemaatschappij) voor het vormgeven van de wereld van Pandora en het vertellen van de verhalen.

Frontiers of Pandora is al vijf jaar in ontwikkeling en was gepland voor een co-release met de film Avatar: The Way of Water afgelopen december. Slim natuurlijk, want meevaren in het kielzog van (nu al) een van de succesvolste films van het decennium legt je natuurlijk geen windeieren. En Ubisoft kan momenteel wel wat centen gebruiken.

Veto

James Cameron zag echter persoonlijk toe op de staat van de game en sprak zijn veto uit over de geplande release in 2022. Op zich is het een goed teken dat Massive Entertainment nog wat langer doorwerkt aan Frontiers of Pandora, maar we weten natuurlijk niet of het hier een “puntjes op de i” of een “dit kunnen we echt niet verkopen” scenario betreft. Laten we hopen op het eerste. De release staat nu gepland tussen april 2023 en maart 2024.

Iedereen die in 2009 naar Avatar ging of de film daarna thuis heeft gekeken (dus letterlijk iedereen) wilde wel op reis naar de planeet Pandora om er de flora, fauna en landschappen met eigen ogen te bekijken. Een prachtige plaats voor een vakantie of om er met pensioen te gaan. Disney heeft een stukje Pandora nagebouwd in het Animal Kingdom Theme Park bij Orlando, Florida, maar voor wie het dichter bij huis moet zoeken zal Frontiers of Pandora uitkomst bieden.

Ecosysteem

De makers beloven ons een reusachtige open wereld. De omgevingen zullen continu veranderen en ook van invloed zijn op de levende natuur. Planten reageren op je aanwezigheid en bij regen blijven vliegende dieren bijvoorbeeld aan de grond. De nadruk van de gameplay zal liggen op verkenning van deze wereld en de missies zullen zich tijdens je tochten vanzelf openbaren. Je kunt onderweg spullen craften, sky people verjagen, je skills verbeteren en beesten temmen. Een heel scala aan nieuwe, wonderlijke dieren is al in de trailer te zien, maar ik kijk toch het meeste uit naar de vlucht of op de rug van een banshee, of misschien zelfs op de reusachtige toruk. Lekker dogfighten met de gevechtshelikopters van de RDA.

De game speelt zich af in de periode van de tweede invasie door de RDA, maar voordat Jake Sully en zijn familie naar de oceaan-stam Metkayina verhuizen. De verhaallijnen die je in de game zult spelen vormen officiële Avatar-lore (cannon) en zijn in nauwe samenwerking met Lightstorm Entertainment bedacht. Het grondgebied dat je gaat doorkruisen zal de westelijke grenzen van het Na’Vi territorium op Pandora bestrijken, een gebied dat we in de films nog niet hebben gezien.

How do I look?

Voor zover we weten speel je in Frontiers of Pandora als een Na’Vi en is er geen mogelijkheid om als mens of recombinant (avatar) te spelen. Het perspectief zal first-person zijn, wat enigszins ironisch is, want in het spel van Avatar zul je dus niet je eigen game-avatar rond zien lopen. Er wordt gespeculeerd dat de game een online coop-mode gaat bevatten, waardoor je dus wel de avatar van je teamgenoot kunt zien. Omdat er ook RPG-elementen in de game zullen zitten, zal dit mooie, gevarieerde plaatjes opleveren.

Mooie plaatjes zijn er sowieso, want de game ziet er in de eerste en enige trailer fantastisch uit. Pandora komt echt tot leven met de Snowdrop-engine. Wuivend gras en bladeren, indrukwekkende nieuwe diersoorten en prachtige lichteffecten. ‘s Nachts is het helemaal een droomwereld , want dan gaan alle biologische lampjes aan in het bos.

Avatar: Frontiers of Pandora komt uit op Playstation 5, pc en Xbox Series X/S. Ik kan niet wachten om mijn eerste stappen op Pandora te zetten en de natuur en landschappen ‘echt’ te ondergaan. Heb jij er ook zin in? Laat het ons weten in de comments.