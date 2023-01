BioShock in Mother Russia

In 2023 staat er weer een enorme hoeveelheid aan toffe games, films, series, bordspellen en nog veel meer klaar voor ons vermaak. Vooral voor de gamers onder ons belooft het een knotsgek jaar te worden met grote releases als The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Final Fantasy 16 en Starfield. Naast dit blockbuster geweld zijn er ook genoeg kleinere, maar veelbelovende games te ontdekken. Atomic Heart is daar een voorbeeld van en het verschijnt na jaren van uitstel eindelijk op 21 februari.

Voor mij staat Atomic Heart al ruim vijf jaar op de radar, mede door de ontzettend vreemde trailers waarin net zo vreemde personages voorkomen. De game is (door mij) al benoemd in het lijstje van games waar onze redactie dit jaar ontzettend naar uitkijkt, maar verdient in mijn ogen nóg meer aandacht. Het project geeft een BioShock-vibe en dat is een enorm compliment voor ontwikkelaar Mundfish. Atomic Heart is namelijk het eerste project van deze jonge studio en voor mij staan alle seinen op groen dat Atomic Heart een sleeper hit kan worden in 2023.

Atomic Heart?

Het kan zijn dat deze game niet per se op jouw radar stond voor 2023, dus hierbij een kleine resumé. Deze first-person verhaalgedreven shooter speelt zich af in een alternatieve versie van de Sovjet-Unie in 1955. Robotica was in de jaren 30’ al in een vergevorderd stadium en dit heeft in een rap tempo ervoor gezorgd dat het land draait op robots in plaats van mensen. Er zijn sowieso niet heel erg veel mensen meer over, aangezien de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog ontzettend veel mensenlevens heeft gekost. De personen die nog leven, zijn vooral bezig om het collectieve netwerk, dat de robots in toom houdt, te verbeteren.

Dit gaat uiteraard niet zoals gepland en veel robots draaien door op een aantal gevaarlijke plekken. Jij speelt een mentaal instabiele KGB-agent die de rotzooi mag opruimen in Facility 3826. De rotzooi bestaat dan vooral uit losgeslagen (werk)robots, geheime biomechanische experimenten die zijn ontsnapt en nog meer onplezierige zaken. Lekker werk voor als je aan de “Pammetjes” zit.

De verhaalgedreven first-person shooter is een uitstervend ras en ik hoop dat Atomic Heart een renaissance kan inleiden.

Waarom staat dit op de radar?

Mundfish weet met de uitgebrachte trailers heel goed de algemene sfeer te teasen aan ons, zonder dat je ook maar een idee hebt waar deze game nu precies over gaat. Atomic Heart zit volgens de trailers vol met unieke designs, heeft prachtige graphics en een bijzondere maar fijne soundtrack. Het kleine Mundfish heeft namelijk met Mick Gordon (DOOM, Prey, Wolfenstein) ook een grote naam kunnen strikken voor de muziek in de game. Het is opvallend dat een beginnende studio de support heeft van een naam als Gordon en dit geeft mij nog meer vertrouwen dat er wat speciaals aan zit te komen.

Zoals eerder benoemd doet de gameplay denken aan een sci-fi Bioshock. First-person perspectief met vreemde wapens en idem superkrachten, in een absurde alternatieve versie van het verleden. Het grootste verschil is dat er in de trailers flink wat groteske baasgevechten zijn getoond. Atomic Heart lijkt zich ook iets meer op de actie te richten, maar mijn hoop is dat een origineel en diep verhaal de spotlights pakt. Shooters draaien tegenwoordig bijna alleen nog om online andere spelers het leven zuur te maken. De verhaalgedreven first-person shooter is een uitstervend ras en ik hoop dat Atomic Heart een renaissance kan inleiden.

Op 21 februari kunnen we er eindelijk zelf achterkomen. Atomic Heart verschijnt dan op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One en pc. Hebben jullie ook zo’n zin in deze game of is dit pas de eerste keer dat je van deze titel hebt gehoord? Laat je horen in de comments!