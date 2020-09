Wat we tot nu toe hebben kunnen zien, is dat de gameplay er een stuk bloederiger uitziet. Een klap kan een hoofd al van een romp scheiden en ledematen vliegen met enige regelmaat door de lucht. Een nieuwe feature is dat je nu in elke hand een wapen kunt hanteren. Dit levert gave nieuwe kills op en het lijkt erop dat Ubisoft de gevechtstechnieken verder heeft uitgediept.

Een andere noemenswaardige nieuwe feature is het gebruik van een stormram. Ook Valhalla kent het plunderen van bandietenkampen en het veroveren van vestigingen, maar Ubisoft lijkt dit deze keer naar een iets hoger niveau te willen tillen. Het is in deze game namelijk minder gebruikelijk om in je een eentje een heel legioen soldaten uit te schakelen. In plaats daarvan laat je je clan de boogschutters op de kasteelmuren uitschakelen terwijl jij met je beste mannen (of vrouwen) de stormram bedient (of andersom natuurlijk). Zo ram je die kasteeldeur er binnen no-time uit en heb je vrij spel als je eenmaal binnen bent.

En daar lijkt ook precies de grootste verandering ten opzichte van zijn voorgangers te zitten. De gameplay is bloeddorstig, agressief en hier en daar zelfs een beetje lomp. Deze karaktereigenschappen passen goed bij het stereotiepe beeld dat we van Vikingen hebben, maar lijkt dan weer niet heel erg op het oude vertrouwde Assassin’s Creed. Het sluipmoordenaarselement is daarnaast nog minder aanwezig dan in Odyssey: geen leuk nieuws voor de stealth gamers onder ons. De secundaire personages in Valhalla hinten bovendien vaak naar de meer opzichtige en luidruchtige acties. Alsof het spel wil dat je de optie tot sluipen links laat liggen

Al met al lijkt de gameplay veel op die van zijn voorganger. Je gaat nog steeds van quest naar quest en kunt op elke nieuwe locatie nieuwe sidequests doen. Het grootste verschil in vergelijking met de andere Assassin’s Creed-games zit hem dus voornamelijk in de storyline en niet in de gameplay. Je doet eigenlijk hetzelfde als altijd, maar ontdekt nu een nieuw verhaal en leert andere personage kennen. Niet zozeer een hoger niveau dus, eerder een ander niveau.