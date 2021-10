Tijdens de E3 van 2021 presenteerde Nintendo middels Nintendo Direct een scala aan releases voor een lange periode. Hoewel het grote publiek vooral uitkeek naar meer informatie over Breath of the Wild 2 en nieuwe Mario-games, was het toch een prettige verrassing dat Nintendo een trailer vrijgaf van de game die in het voorjaar van 2022 uitkomt, namelijk Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp.

In eerste instantie stond de release gepland op 3 december 2021, maar Nintendo heeft aangegeven nog wat extra tijd nodig te hebben om te finetunen. Tot dusver is er nog niks bekend over een bèta, demo of early access, maar de game is al wel te pre-orderen.