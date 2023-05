5 cozy games waar we naar uitkijken

Van zomerse oorden tot neo-noir mysteries

Van Animal Crossing tot Stardew Valley en Unpacking: cozy games winnen terrein en ook in 2023 verschijnen weer een hoop interessante games waarmee je heerlijk kunt ontspannen. Vandaag zet ik games waar ik op dit moment het meeste naar uitkijk voor je op een rijtje. In willekeurige volgorde. Denk ik.

Dordogne

Tijdens Gamescom 2022 kreeg ik de grote eer alvast een demo van Dordogne te spelen. Ik kan je vertellen dat ik sindsdien maandelijks check of er al een releasedatum bekend is. Deze narratieve adventuregame van Un Je Ne Sais Quoi laat je het verhaal van Mimi ervaren. Op dertigjarige leeftijd moet ze haar oma’s huis leeghalen en dat wekt de nodige herinneringen op. Gewapend met een polaroid camera en een spraakrecorder speel je als de jonge Mimi die in het jaar 1982 bij haar oma in de Dordogne logeert en langzamerhand ontdek je wat die zomer precies is voorgevallen.

De game ziet er schilderachtig uit, alsof je door een kunstwerk wandelt. En dat is niet zo gek, want Cedric Babouche, CEO en artistiek leider van Un Je Ne Sais Quoi schilderde voor de game meer dan 100 aquarellen. Je loopt dus bijna door een schilderij. Helaas heeft Dordogne nog geen releasedatum, maar we hopen dat het nog steeds de zomer van 2023 wordt.

Story of Seasons a Wonderful Life

Waar zal ik beginnen? Story of Seasons a Wonderful Life = mijn jeugd. Uren, dagen, weken speelde ik dit spel op de Gamecube. Nog steeds speel ik Story of Seasons (voorheen Harvest Moon)-spellen religieus, maar nu op mijn Switch. Dat juist deze editie nieuw leven in wordt geblazen, maakt me dolgelukkig. Ik ben wel benieuwd of de game een exacte kopie zal zijn of dat er ook noemenswaardige veranderingen worden gedaan.

Story of Seasons a Wonderful Life van Marvelous Inc. is een RPG boerderijsimulatie. Je woont in Forgotten Valley, een rustige gemeenschap waar je vader en zijn vriend Takakura er ooit van droomden om een boerderij te runnen. Terwijl je bevriend raakt met de bewoners van de vallei en de erfenis van je vader voortzet, leef je een zorgeloos leven op de boerderij waar je gewassen teelt en dieren verzorgt. Seizoenen vliegen voorbij, je maakt vrienden, je kunt een levenslange partner vinden en je kind zien opgroeien.

This Bed We Made

Ik weet niet of iedereen dit als cozy game zal bestempelen, maar in boekgenres heb je ook het genre ‘cozy armchair detectives’. This Bed We Made valt daar ook onder. De game is een narratief neo-noir mysterie van Lowbirth Games dat in 2022 al meerdere prijzen en nominaties kreeg.

Je speelt als Sophie, een nieuwsgierig kamermeisje dat in de jaren 50 in een hotel werkt. Je ontdekt al snel dat er iets vreemds aan de hand is met de gasten en je besluit uit te zoeken wat dat is. Je voert gesprekken met collega’s en gasten, moet puzzels oplossen en kamers onderzoeken. Elke actie heeft gevolgen, dus vergeet vooral niet kamers precies zo achter te laten als je ze aangetroffen hebt…

Little Kitty, Big City

Ik hou van katten, ik hou van games en ik hou van stedentrips. Alle drie samen geeft Little Kitty, Big City van Double Dagger Studio. De aankondiging van de game verscheen afgelopen maart en stiekem komt dit spel pas in 2024 uit, maar ik wilde hem toch aan het rijtje toevoegen.

Je bent een kat en verdwaalt in een grote stad. Terwijl je probeert uit te vinden hoe je weer thuiskomt, komt er van alles op je pad. Er gebeurt natuurlijk ook veel in zo’n grote, bruisende stad… Onderweg naar huis maak je dan ook een boel nieuwe vrienden, ontdek je het reilen en zeilen van de stad, proef je nieuw eten en creëer je zo nu en dan een beetje chaos. Ik bedoel, je blijft natuurlijk een kat.

Mineko’s Night Market

Over katten gesproken, ik sluit dit lijstje af met Mineko’s Night Market van Meowza Games, de enige game in dit artikel met een exacte releasedatum: 26 september 2023. In Mineko’s Night Market ben je geen kat, maar ze spelen wel een grote rol.

Je speelt als Mineko die net met haar familie op het door Japan geïnspireerde en ietwat vervallen eiland Mount Fugu arriveert. De eilandbewoners aanbidden de grote Sun Cat Nikko. Er gaan geruchten dat Nikko zich de afgelopen tijd aan sommige bewoners heeft laten zien. De nieuwsgierige Mineko gaat op onderzoek uit en probeert het eiland ondertussen weer in haar oude glorie te herstellen. Met het doen van verschillende queeste en activiteiten (zoals katraces) ontdek je geheimen van niet alleen de bewoners, maar ook van het eiland. Tussen alle bedrijven door maak en zoek je bijzondere voorwerpen die je op de wekelijkse nachtmarkt kunt verkopen.

Naar welke cozy game kijk jij uit? Laat het weten in de reacties!