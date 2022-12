Luister je mee?

“Zullen we een nieuwe podcast gaan maken?” Al ruim een jaar speelt het idee voor een nieuwe podcast bij Pixel Vault door het hoofd van Robert, Tom en Kevin. Nu hebben we de daad bij het woord gevoegd en presenteren we met trots onze nieuwe podcast: Iedereen vond dat leuk!

Bij Pixel Vault werken we eraan om iedere dag de nieuwste recensies en beste achtergrondstukken met je te delen, maar soms wil je gewoon op de actualiteit ingaan. Dit doen we met Iedereen vond dat leuk. Wekelijks lopen Robert, Tom en Kevin door de actualiteiten heen en gaan dieper in op wat ons bezighoudt.

Vaste gezichten, wisselende gasten

Iedereen vond dat leuk zal gepresenteerd worden door Robert Zomers, Tom Kauwenberg en Kevin Rombouts, al zal de opstelling regelmatig wisselen. Soms zitten ze alle drie aan tafel, maar vaak zal een van de drie plaatsmaken voor een redacteur van Pixel Vault of een gast uit de industrie. Zo neemt in de eerste aflevering hoofdredactrice Maxime Buitenhuis het stokje van Robert over.

Iedere week praten we je op vrijdag bij met het nieuws dat ons opviel en gaan we dieper in op een bepaald thema. Dit alles doen we in zo’n 30 tot 40 minuten, zodat je lekker snel op de hoogte bent. Mocht een onderwerp meer tijd vragen, dan zullen we die wel gewoon nemen – verwacht dus soms een podcast die over het uur heen gaat!

“Even over die naam, hè?”

Als we een beetje pretentieus waren, zouden we kunnen zeggen dat Iedereen vond dat leuk slaat op de breedte van de onderwerpen die we behandelen en dat er altijd voor iedereen wel wat bij zit. Games, tech en cultuur raken vandaag de dag immers iedereen en met deze podcast proberen we een mooie dwarsdoorsnede van deze industrieën te maken.

De waarheid is veel simpeler: Iedereen vond dat leuk is een hommage aan de bekende meme afkomstig uit de Fallout-games, in het bijzonder Fallout 4. Wie de game ooit heeft gespeeld, zal de melding [Everyone liked that] wel een keer gezien hebben. Een paar biertjes in het lichaam en een goedlachse bui zorgden er al snel voor dat deze naam meer bleef hangen dan namen als Printplaat, Bandbreedte of Voxels.

Like and subscribe!

Nu kunnen we met trots zeggen dat de eerste aflevering live staat op al je favoriete podcast platformen. Via Spotify en Apple Podcasts kun je ons het makkelijkst vinden, maar we zullen ook in apps als Pocket Casts naar voren komen. Vergeet ons dan ook vooral daar niet te volgen.

Daarnaast zullen we wekelijks op Pixel Vault de aflevering met bijbehorende shownotes publiceren, zodat je ons ook hier makkelijk kunt beluisteren. Daarnaast plaatsen we nieuwe afleveringen, korte clipjes en “fokking grappige memes” (aldus Tom) op onze speciale Twitter– en Instagram-kanalen @VondDatLeuk.

Namens Robert, Tom en Kevin alvast bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Iedereen vond dat leuk!