Wanneer je besluit om Pixel Vault te steunen, dan krijg je sowieso onze eeuwige steun natuurlijk. Zelfs bij een enkele euro zijn we je al dankbaar, want wie het grote niet eert, etc, etc. Daarnaast willen we graag dat jullie meedenken over ons platform. Zo zullen we maandelijks jou om input vragen wat je zou willen lezen op de site en organiseren we eens per kwartaal een moment om feedback en input op de site te geven.

Daarnaast geven we je graag een kijkje achter de schermen. Zo leggen we in blog-posts uit hoe wij te werk gaan en zijn we een interview reeks aan het plannen met de redactie, zodat je jouw favoriete schrijvers wat beter leert kennen. Ook sturen we je maandelijks de Pixel Vault leeslijst: een overzicht van toffe artikelen van andere platformen die we ook graag met jullie delen. Oh en natuurlijk krijg je extra rechten in onze Pixel Vault Discord-server.