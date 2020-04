Naast dat de game zich vóór de gebeurtenissen uit Mount and Blade: Warband afspeelt, is er veel aan de gameplay veranderd en verbeterd. Er zitten namelijk veel quality of life-verbeteringen in dit tweede deel. Uiteraard niet voor het Middeleeuwse klootjesvolk, dat net zo hard hun dood tegemoet moet ploeteren als in deel één, maar voor de speler zijn een hoop zaken een stuk makkelijker gemaakt.

In het campagne-overzicht kun je nu precies zien hoeveel manschappen, eten en moraal je nog hebt, waardoor je minder vaak aparte menu’s hoeft te openen. Ook is het veel makkelijker gemaakt om met verschillende personages in Calradia te praten. Vanaf de campaign-map kun je per dorpje, stad of kasteel meteen zien wie de prominente personages zijn en met een klik op de knop een gesprek beginnen. De dagen dat je door een weiland sjokte op zoek naar die ene boer met de quest om zijn verloren dochter terug te vinden, zijn dus definitief voorbij.

De gespreksopties zijn nog wel wat beperkt, daar moet duidelijk nog wat aan gebeuren. In de eerste plaats omdat er nog aardig wat placeholders staan op plekken waar nog tekst voor geschreven moet worden. Daarnaast zijn de conversaties ook nog wel wat beperkter dan in het vorige deel, dus het is te hopen dat TaleWorlds daar nog wat werk in gaat stoppen voor de volledige release.