In een duikvlucht richting de Dragon Isles

Na ruim twee jaar in de Shadowlands te hebben doorgebracht, is het eindelijk tijd voor World of Warcraft-spelers om naar een nieuw werelddeel op Azeroth af te reizen in Dragonflight. In voorbereiding op dit avontuur vol draken konden we de afgelopen paar weken al spelen met de nieuwe Dracthyr Evoker: het nieuwe drakenras dat een nieuwe, unieke class krijgt.

Sinds de release van World of Warcraft in 2004 hebben spelers tegen talloze draken gevochten en hebben velen ook meerdere draken waarop ze kunnen vliegen als mount. Daarbij gaat het niet om het drakenrijden dat we in Dragonflight gaan doen, maar op deze en de andere nieuwe spelelementen komen we terug in onze review. Voor nu zoomen we in op het nieuwe ras de Dracthyr en de bijbehorende hero class Evoker, waarmee spelers zelf de gedaante van een draak-achtige kunnen aannemen in de MMORPG.

Argonians met een gek loopje

Een drakenras klinkt erg cool, maar het is nog niet zo eenvoudig om de juist vorm te vinden voor een speelbaar drakenras dat goed in de game past. Spelers als echte draken op vier poten door Stormwind of Orgrimmar laten banjeren gaat natuurlijk niet. Daarom heeft Blizzard voor een praktische vorm gekozen en ze Dracthyr genoemd. Dat is misschien niet de stoere drakenvorm waarop sommige spelers hadden gehoopt. Zeker de manier van lopen van de Dracthyr doet sterk denken aan de Argonians uit The Elder Scrolls-games. Het is allemaal een beetje goofy op het eerste gezicht.

Als je niet bent afgeschrikt door dit gekke loopje en besluit om toch een Dracthyr-personage te creƫren, dan kom je uit in de meest uitgebreide character creation die we tot nu toe hebben gezien in World of Warcraft. De Dracthyr kunnen meer kleuren aannemen dan dat er Dragon Flights zijn en door middel van verschillende opties voor hoorns, oren, stekels en ga zo maar even door, kun je je Dracthyr er uniek uit laten zien. Het is een groot verschil met de opties die de wat oudere rassen hebben in de game.

Zodra je de juiste staart en hoorns voor je Dracthyr hebt uitgezocht, ben je nog niet klaar met het maken van je personage, want Dracthyr hebben naast hun drakenvorm ook een visage-vorm. Net als de bekende draken in de game kunnen Dracthyr een meer menselijke gedaante aannemen, die we het beste kunnen omschrijven als een kruising tussen een elf en een mens. Ook voor dit uiterlijk kun je alles tot in detail aanpassen. Zo kun je je visage-vorm hoorns en andere uiterlijke kenmerken van een draak geven en duidelijk laten zien dat het om een draakachtige gaat, maar je kunt ook voor een half-elf-look gaan.

Het wisselen tussen de Dracthyr-vorm en visage-vorm kun je handmatig doen, maar dat gebeurt ook automatisch als je bepaalde skills en spells gebruikt. Het is enigszins te vergelijken met een Balance Druid die voor zijn meest krachtige spreuken de Moonkin-vorm aanneemt of een Worgen die kan wisselen tussen een menselijke gedaante en een wilde weerwolf. Toch kun je als Dracthyr meer in visage-vorm dan de Worgen kunnen en kun je als je dat wilt ook aardig wat tijd in visage-vorm doorbrengen als je in gevecht bent.

De derde hero class: Evoker

World of Warcraft krijgt in Dragonflight een nieuwe hero class en deze is op een aantal punten vergelijkbaar met de Demon Hunters uit Legion of de allereerste hero class Death Knight in Wrath of the Lich King. In Dragonflight heet deze class Evoker en deze class kan alleen gespeeld worden door Dracthyr en andersom kunnen Dracthyr alleen Evoker zijn. Als je dus graag als een Dracthyr wilt spelen, maar eigenlijk alleen als een Hunter, dan heb je pech.

Wel kun je als Evoker kiezen tussen twee specialisaties: Devastation en Preservation. De Devastation-specialisatie is een dps-spec die voornamelijk gebruikmaakt van spreuken die je op middelgrote afstand kunt afvuren op de vijand. Denk aan grote energiestralen, vuurballen en een charge ability waarmee je Dracthyr een kort stuk over het slagveld vliegt en alles in zijn pad schade toebrengt met een grote vuurstraal. Typische drakendingen dus.

De Preservation-spec is een healer en kan andere spelers in leven houden tijdens gevechten. Misschien iets minder spectaculair dan de dps-spec, maar niet minder leuk om te spelen. Preservation Evoker is een van de meer actiegerichte healer-specs, waarmee je snel tussen andere spelers heen en weer kunt bewegen om ze te healen. Daarnaast maken zowel Devastation als Preservation gebruik van nieuwe Empower-spreuken, die je langer kunt casten om deze meer effect te laten hebben. Tot nu toe waren vrijwel alle spreuken in World of Wacraft een kwestie van een knop indrukken en dan of meteen het effect zien of eerst een cast-tijd zien, maar met empower-spells kun je zelf bepalen hoelang je een spreuk cast en wat het effect zal zijn op je tegenstanders (of als healer op je medespelers). Een interessant nieuwe gameplay mechanic die we op den duur hopelijk bij meer classes gaan zien.

Tot slot hebben de Dracthyr nog een truc achter de hand, waarmee ze kunnen vliegen. Dan hebben we het niet over het vliegen zoals dat met een mount kan, maar een vorm van vliegen die een soort simpele vorm is van het drakenrijden in Dragonflight. Een Dracthyr kan vanaf een bepaalde plek de lucht in schieten en dan rondzweven door de lucht. Tijdens de vlucht kan de Dracthyr nog een keer stijgen in de lucht en twee keer vooruit versnellen. Met deze twee abilities en goed stuurwerk kun je momentum behouden en een Dracthyr langer in de lucht laten blijven. Uiteindelijk ga je er geen hele zones mee kunnen doorkruisen en zul je voor langere afstanden gewoon je mount moeten pakken, maar voor even snel van het Trade District naar de haven vliegen in Stormwind is het perfect.

Eerste stapjes in de Dragon Isles

Dracthyr zijn niet alleen de eerste kennismaking met drakenrijden, maar ook met de Dragon Isles. De starterszone voor dit ras is namelijk de Forbidden Reach, dat zich in een uithoek van de Dragon Isles bevindt. Tijdens het levelen van 58 naar 60 speel je hier door een kort verhaal dat de Dracthyr introduceert. Je komt erachter waar de Dracthyr vandaan komen en ook krijg je een glimp van de (eerste) grote bad guy van deze uitbreiding.

Dat zullen we hier nog niet spoilen en houdt voor de volledige review Pixel Vault goed in de gaten de komende weken. Mocht je benieuwd zijn naar wat je kunt verwachten in de nieuwe uitbreiding, lees dan even onze preview van Dragonflight.