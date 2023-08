Waar 4X en Grand Strategy elkaar ontmoeten

Soms zie je een trailer voorbij komen die meteen een sprankeling in je ogen brengt. Een trailer waarvan je voelt: dit wil ik spelen. Als zo’n trailer dan ook nog eens vlak voor gamescom voorbij komt, is ons doel duidelijk: zorgen dat we een demo kunnen spelen tijdens de beurs. Dit jaar werd zowel Maxime als Kevin overvallen door dit gevoel met het Duitse Songs of Silence, dus pakten ze in Keulen hun kans.

In een klein kamertje midden in het Duitse paviljoen op de beursvloer in Keulen maakten we voor het eerst echt goed kennis met de game. Daar scheen niet alleen de passie van Chimera Entertainment voor de game, maar ook de diepere lagen die ze ons willen bieden. Want wie net als wij denkt dat het louter een strategie-game is met de grafische stijl van games als de Banner Saga (wat wij als een compliment zien), heeft het duidelijk mis.

Tussen licht en donker

Conflict is aan de orde van de dag in de wereld van Songs of Silence, waar twee facties al eeuwenlang tegen elkaar strijden. Een wereld verdeeld tussen het licht en het donker, waar compleet tegenovergestelde ideologieën regeren. Tenminste: dat was zo. Sinds de komst van de Silence maken de twee facties zich niet alleen meer zorgen over elkaar.

De Silence is een duistere, allesverslindende kracht die dorpen, kastelen en de bijbehorende mensen in zijn geheel opslokt. Wat ervan terechtkomt weet nog niemand, maar het is wel duidelijk dat er genoeg mensen op de vlucht zijn. In het verhaal nemen we daarbij initieel de controle over Lorelai, laatste in lijn voor de troon van Ehrengard. Nadat ook het rijk Ehrengard ten onder is gegaan aan de Silence, leidt zij nu haar mensen.

Auto-combat met een tactisch laagje

Wat volgt is een avontuur waarbij spelers de wereld verkennen, een verhaal uit meerdere perspectieven beleven en hun best doen om de troepen naar een goed einde te brengen. Dit avontuur beleef je in een 4X-strategie-format, al laat de studio wel het bekende patroon van zeshoekige vlakken achter zich. Als speler krijg je de complete vrijheid om je leger te sturen waar jij tactisch acht, laat gamedesigner Laura Schäfer weten tijdens de demo – zolang het maar wel binnen het aantal stappen is.

Ook daar past Chimera Entertainment een interessante twist toe. Afhankelijk van hoeveel stappen je in één actie neemt, verandert de formatie van je leger. Wanneer een actie minder dan de helft van de beschikbare stappen is, beweeg je in je standaard aanvalsformatie. Op dat moment ben je niet vatbaar voor hinderlagen, maar heb je beperkte bewegingsvrijheid. Neem je echter het risico en zet je meer stappen, dan gaat je leger in marcheerformatie. Een hinderlaag ligt dan ook snel op de loer en gevechten worden nog een tandje lastiger.

Met de gevechten in Songs of Silence verandert de gameplay van een standaard 4X-strategy-game naar een auto-combat grand strategy-ervaring. Daarbij vallen troepen elkaar zonder jouw tussenkomst aan, maar dat wil niet zeggen dat je achterover hoeft te leunen. Middels een set kaarten die je gedurende jouw avontuur krijgt, pas je namelijk speciale acties en spreuken toe. Denk aan het afvuren van donderstralen of het oppeppen van je troepen. Het geeft net dat extra laagje dynamiek en spanning aan ieder gevecht.

Een prachtig sprookje

Aan het begin van deze hands-on benoemden we het al even: de prachtige visuals in de eerste beelden van Songs of Silence. In de tussenfilmpjes zien we een stijl die duidelijk geïnspireerd is door games als de Banner Saga-serie, iets wat lead artist Katharina Brand alleen maar kon beamen in het gesprek.

De gameplay zelf laat deze stijl wat meer los en kiest voor een meer gestileerde 3D-stijl, vooral om het overzicht in de soms wat hectische gevechten te bewaren. Dat wil niet zeggen dat we de tekenstijl tijdens de game niet terug zien komen, want alle personages en locaties worden voorzien van dezelfde prachtige tekeningen om het geheel te ondersteunen.

Prachtige ondersteuning gaat ook verder in de muziek van de game, waarvoor het team de befaamde componist Hitoshi Sakimoto heeft gevraagd. Sakimoto kennen we vooral van de muziek achter games als Final Fantasy 12, Valkyria Chronicles en Final Fantasy Tactics – die laatste titel noemde het team niet alleen een bron van inspiratie voor de muziek, maar ook voor het uiteindelijke verloop van het verhaal in de game.

Songs of Silence lijkt meer dan voldoende in huis te hebben, om nog maar te zwijgen over de skirmish mode of een toekomstige multiplayermodus. Wie benieuwd is geworden naar de game, hoeft niet lang op een demo te wachten: met Steam Fest in oktober wil Chimera een eerste demo presenteren. Mocht je liever het hele avontuur in één keer beleven, dan moet je nog wachten tot 2024.