Obsidians pandemieproject heeft potentie

Van de makers van overweldigende rollenspellen als Fallout: New Vegas dook plots een haast aandoenlijk ogend spelletje op. Pentiment heeft meer weg van Putt-Putt dan een open-wereld-blockbuster — en dat is ook helemaal prima. Wat betreft schrijfwerk, keuzemogelijkheden en rollen om te spelen, verricht de Obsidian-saus ook wonderen in een kleiner, middeleeuws mysterie.

Tussen blockbuster en pandemieproject

Pentiment is alweer het vierde project voor Obsidian, bekend en bejubeld wegens diens diepgaande rollenspellen. Naast een vervolg op The Outer Worlds, het gloednieuwe Avowed en de laatste loodjes van Grounded, volgt Pentiment later dit jaar nog — overduidelijk als het kleinere uitstapje. Pentiments ontwikkelteam bestaat hoogstens uit, zeg, een dozijn getalenteerde koppen.

Des te logischer ook dat Pentiment het over een volledig andere boeg gooit. Niet langer spelen we de koene ridder, ruimtepiraat of apocalyptische huurling, maar een doodnormale, middeleeuwse ambachtsman. Ergens rond de zestiende eeuw stappen spelers in de schoenen van Andreas Maler, in het fictieve Duitse dorpje Tassing. Klinkt idyllisch, maar schijn bedriegt: Andreas blijkt verwikkeld in een moordmysterie en het bijbehorende, sociale drama.

Ridderlijke rollenspellen

Nu klinkt een vooringesteld personage niet Obsidian-achtig, maar ook die aanname is mogelijk ietwat misplaatst. Andreas is niet bepaald het kaalste canvas, maar spelers zijn wel in staat om een eigen achtergrondverhaal samen te stellen. Afhankelijk van Andreas’ studies, globale kennis en nota bene de bestemming voor zijn tussenjaar, kent Pentiment wel degelijk wat rollenspel-achtige keuzes, inclusief rollenspel-achtige sturing van het spel.

De hedonistische versie van Andreas overtuigt stugge zielen iets makkelijker met vrijbandige charme, terwijl de volledig tot God gekeerde Andreas op meer ondersteuning vanuit de kerk kan rekenen. Lang niet alle keuzes en repercussies zijn voelbaar in een Gamescom-demonstratie van hoogstens twintig minuten, maar de grondlegging voor een typerend Obsidian-rollenspel is in ieder geval voelbaar. Een poosje met Andreas de middeleeuwse rechercheur uithangen, smaakt al snel naar meer.

Met voldoende uitwerking kan Pentiment een perfect verzetje worden voor RPG-liefhebbers. De game oogt en voelt aanzienlijk lichter dan een ‘volwaardige’ game van dezelfde studio, maar er schuilt wat eigenzinnige charme in. Daarnaast kan de game ook menig geschiedenisfanaat bekoren; de algehele visuele stijl en zeker de typografie spreken tot een soort Bavariaanse verbeelding.

De visuele stijl en zeker de typografie spreken tot een soort Bavariaanse verbeelding.

Kunstige kalligrafie, stoffige spelformule?

Pentiment schittert hoofdzakelijk in diens overkomen. De schilderachtige omgevingen doen denken aan historische prenten, terwijl de tekstuele component voortdurend speelt met spelling en kalligrafie. Aan de hand van de verschillende lettertypes waarin inwoners van Tassing ‘praten’ leer je al veel over sociale status, maar ook spelfouten voegen een extra smaakje toe. Ook zonder ingesproken stemmen valt er genoeg te proeven aan verschillende tekstballonnetjes.

Hier geldt wederom dat een korte speelsessie niet genoeg inzicht biedt, maar verfrissend is het wel. Pentiment is aanzienlijk lichter in content, maar het schrijfwerk en de stijl komen op unieke wijze samen. Ook zonder bombastische actie of evoluerende skilltree belooft dat alsnog een lekker verhaaltje.

Dat neemt niet weg dat Pentiment daardoor ook iets stoffiger speelt. Jezelf door de schilderachtige scènes scrollen voelt ietwat log, met meer dan eens een gemiste afslag wegens stroeve controller-input. Voor wat globale links-naar-rechts-navigatie is dat geen doodzonde, maar het biedt geen overtuigend canvas voor complexere queestes. Wederom: een korte speelsessie weet dat vermoeden nauwelijks aan te sterken of af te zwakken.

En toch, twijfelmomentjes of niet: Pentiment puilt van de potentie. Het zal ongetwijfeld geen game worden voor gamers op zoek naar explosieve actie, maar er schuilt een leuk verzetje als ‘lichte’ RPG in. Eentje met een eigen charme, een verfrissende geschiedenisles en — hopelijk — voldoende diepgaand rollenspel.

Pentiment verschijnt officieel op 15 november 2022 voor Xbox One, Xbox Series-consoles en Windows. De game is direct verkrijgbaar voor abonnees van alle soorten Game Pass-diensten.