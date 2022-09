Een nieuw avontuur in een traditionele stijl

Games die zijn gebaseerd op manga en anime zijn de afgelopen jaren niet super spannend geweest. Populaire series zoals My Hero Academia, Naruto en One Piece kregen hun games, maar in veel gevallen kwam het neer op fighting games, al dan niet met een RPG-sausje erover. Tijdens gamescom 2022 zagen we met One Piece Odyssey dat het ook nog anders kan. De piratenserie wordt hierbij in een traditioneel Japans RPG-jasje gegoten. Het mooiste van alles: het jasje lijkt nog als gegoten te zitten ook.

Naruto, Dragon Ball en One Piece: samen vormen ze de Grote Drie op het gebied van anime en manga. Het is dan ook niet vreemd dat ze allemaal al meerdere games hebben gekregen die de verhalen hervertellen of iets compleet nieuws neerzetten. Omdat ze alle drie onder het Shonen-genre vallen, waarbij de nadruk ligt op actie, is het niet vreemd dat veel van de games leunen op fighting of musou-gameplay. Het is dan ook een genot om te zien dat Bandai Namco deze genres voor One Piece Odyssey even loslaat en ontwikkelaar ILCA zijn gang laat gaan in het JRPG-genre.

Op een onbekend eiland, daar zou ik willen zijn

In One Piece Odyssey krijgen we een compleet nieuw avontuur met de Straw Hat Pirates voorgeschoteld. Door nog onbekende omstandigheden lijden Luffy en zijn kompanen schipbreuk en stranden ze op het onbekende en mysterieuze eiland Waford. Verdwaald en afgezonderd van elkaar raakt Luffy zijn typerende strohoed kwijt en raken sommige van de piraten in de problemen. Elkaar weer terugvinden zal dan ook de eerste prioriteit zijn van de crew, al is Luffy vooral druk met zijn hoed.

Hoe het verhaal zich verder gaat ontvouwen is momenteel nog niet duidelijk. Ontwikkelaar ILCA houdt veel van zijn kaarten nog dicht tegen de borst, maar we weten al wel dat de Straw Hats een aantal nieuwe gezichten gaan tegenkomen. Zo komen ze Adio Suerte tegen, een avonturier die ook op Waford is aangespoeld en de handen ineen slaat met de Straw Hats. Ook ontmoeten ze Lim, de vrouw die Luffy’s hoed heeft gevonden en zelf op het eiland woont. Zij heeft het echter een stuk minder goed voor met piraten.

Ieder op zijn beurt

Gedurende One Piece Odyssey kunnen Luffy en zijn crew, in de typische stijl van veel JRPG’s, het eiland relatief vrij verkennen. Je struint door verschillende gebieden, maakt gebruikt van de omgeving en vindt her en der handige items die je kunt gebruiken om puzzels op te lossen of jezelf te herstellen.

Dat herstellen is natuurlijk nodig tijdens de vele gevechten, die ook in een typische JRPG-vorm terugkomen. One Piece Odyssey is namelijk een turn-based JRPG, waarbij de crew om beurten aanvallen mag uitvoeren op de vijand. Daarbij werkt de game met een ‘steen-papier-schaar’-formule, waarbij bijvoorbeeld close-combat aanvallen magische aanvallen overtroeven.

Een interessante toevoeging aan de formule is de positionering van je personages tijdens een gevecht. De personages staan namelijk niet allemaal op een rechte lijn, maar verspreid over verschillende posities waarbij je dichtbij of veraf van een specifieke vijand kan staan. Wil je dan een close-combat aanval doen op een vijand die ver van je af staat, dan spring je er automatisch naartoe. Nadeel is dat je dan wel ook meteen in de gevarenzone van een vijand bent en dus makkelijker gewond raakt. In de demo had dit nog weinig impact op het verloop van de gameplay, maar ik verwacht dat dit in moeilijkere situaties wel wat tactiek gaat vereisen.

Het is dan ook een hele opluchting om te zien dat de stijl die ILCA toepast op One Piece Odyssey verdomd goed past bij de serie zelf.

Anime in 3D kan dus wel

Het blijft een lastige situatie: kunst die traditioneel gezien in 2D is, omvormen naar iets dat ook goed in 3D werkt. Pak bijvoorbeeld een willekeurige 3D-anime op Netflix en je snapt snel genoeg waarom dit geen plezier is om naar te kijken. Het is dan ook een hele opluchting om te zien dat de stijl die ILCA toepast op One Piece Odyssey verdomd goed past bij de serie zelf.

ILCA kiest daarbij voor een 3D-wereld die zo uit Dragon Quest had kunnen komen en past daarna cell-shading toe op de personages. Zo geeft het wel het gevoel dat de personages uit de manga zijn gestapt, maar krijgen de personages net wat meer diepgang. Dit alles wordt natuurlijk afgemaakt door het feit dat de originele stemacteurs ook de stemmen in de game inspreken, waardoor het als een natuurlijk en geloofwaardig onderdeel van de reeks voelt.

One Piece Odyssey heeft sinds kort een releasedatum gekregen: 13 januari 2023. De game moet verschijnen voor Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X/S.