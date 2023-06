Hakken en zagen

Soms komen er games voorbij waarvan je niet helemaal begrijpt wat het nu precies voor iets is, tot je de game gaat spelen. My Little Universe is zo’n game. In de trailer ziet het eruit als een hack-and-slash-game met builder-elementen, maar in de praktijk blijkt het meer een clicker die ook prima voor een mobile game kan doorgaan. Volg je het nog? Ik raakte namelijk alleen maar meer in de war toen ik hands-on ging met de game. Tot ik de gamestudio ging googlen en het opeens allemaal duidelijk werd.

Voor we het over de achtergrond van My Little Universe gaan hebben, is het goed om eerst even te kijken naar waar we nu precies mee te maken hebben. De trailer laat een stickfigure zien die je door een kleurrijke wereld moet bewegen. Onderweg kom je monsters tegen om te verslaan en moet je grondstoffen verzamelen waarmee je je wereld langzaam uit kunt breiden.

Een clicker zonder te klikken

Deze eerste indruk laat een eenvoudig combat-systeem zien en dat is het ook. Je hoeft niet actief te slaan met je zwaard of pikhouweel, het is voldoende om naar datgene wat je wilt slaan toe te lopen. Je stickfigure begint dan vanzelf met slaan. Echt actieve combat kun je dit niet noemen en de game heeft zeker bij het verzamelen van materialen meer weg van een clickergame.

Je moet namelijk hout, metaal en andere grondstoffen verzamelen om nieuwe tegels aan je wereld toe te voegen. In het begin heb je bijvoorbeeld tien stukken hout nodig om een tegel erbij te krijgen, waarop je vervolgens metaal kunt hakken om de volgende tegel vrij te spelen. Dit is de basis van de gameplayloop in My Little Universe, waarin je steeds nieuwe grondstoffen verzamelt om nieuwe stukken aan je wereld toe te voegen.

De animaties waarmee dit gepaard gaat zijn simpel maar schattig, want deze grondstoffen vliegen als legosteentjes door de lucht om een nieuwe tegel te vormen. Het geluid dat deze ‘steentjes’ maken suggereren dat je niet My Little Universe aan het spelen bent, maar Lego Worlds. Het verzamelen van deze grondstoffen is wel enigszins grindy. Je moet soms rustig een paar minuten hakken om een nieuwe tegel vrij te spelen, alleen om erachter te komen dat je nog eens de dubbele hoeveelheid grondstoffen nodig hebt om de volgende tegel vrij te spelen. Het voordeel is dat je dus niet hoeft te klikken, waardoor je ook even koffie kunt gaan halen terwijl je je stickfigure tegen een bos parkeert om het hout vanzelf binnen te halen. Je moet de game dan alleen wel laten draaien als je wegloopt.

Perfect als een mobile game

My Little Universe heeft niet de meest diepgaande gameplay en na een half uurtje heb je wel door hoe de rest van de game ongeveer gaat lopen. Op een sporadische boss battle na daagt de game je niet echt uit, maar is het vooral lekker banjeren door een kleurrijke wereld die je langzaam uitbouwt. Daarnaast merkte ik dat ik moeiteloos twintig minuten op zoek ging naar grondstoffen om een nieuwe tegel vrij te spelen waarop ik een sterker zwaard kon krijgen.

De game zorgt er met elke tegel voor dat je de volgende tegel wilt vrijspelen, ook al gebeurt er verder vrij weinig. Na een uurtje of twee te hebben rondgebanjerd op een kleine planeet was onze hands-on voorbij. Hoewel ik graag nog even had doorgespeeld, weet ik niet zo goed of ik My Little Universe straks bij de release op pc echt uren en uren ga spelen. Het voelt meer als een mobile game en toen ik voor wat achtergrond de ontwikkelaar Estoty opzocht, bleek dit ook precies het geval te zijn.

My Little Universe is al enige tijd beschikbaar als mobile game en werkt erg goed op je smartphone, omdat je niet veel meer hoeft te doen dan je poppetje bewegen. De game staat inmiddels op mijn telefoon en ik weet nu al dat er heel wat bomen omgehakt gaan worden in de loze uurtjes in mijn week. Of Etosty de game ook interessant genoeg kan maken voor pc en console, blijft een beetje de vraag na mijn korte tijd met het spel. Nieuwe werelden en een co-opmodus waarin je met in totaal vier spelers kunt samenspelen, kunnen het spel een stuk interessanter maken. Zeker zonder de microtransacties die in de mobiele versie worden gepusht. Het antwoord op deze vraag krijgen we in augustus als My Little Universe verschijnt voor pc en Nintendo Switch.