Mount & Blade 2: Bannerlord verovert de consolemarkt

Troepen aansturen zonder muis

Nog een maand en dan moet Mount &Blade 2: Bannerlord eindelijk officieel verschijnen. De ontwikkelaars bij TaleWorlds Entertainment hebben de tijd genomen om de game door de early access-fase heen te loodsen, maar nu is de game klaar voor een volwaardige release. Een release met een kleine plottwist, want op gamescom kregen we te horen dat Mount & Blade 2: Bannerlord ook voor consoles verschijnt.

Een goede generaal kan zijn troepen ook zonder muis aansturen, moeten ze bij TaleWorlds Entertainment gedacht hebben. De indiestudio uit Turkije werkt al jaren gestaag aan de release van hun game waarin je als een ridder door een middeleeuwse wereld galoppeert en met genoeg bloedvergieten je eigen rijk kunt stichten. De game toont aardig wat menu’s en niet te vergeten troepenaantallen op het scherm als je ver genoeg de wereld van Calradia induikt, dus we waren benieuwd hoe dit alles zich vertaalt naar consoles.

Boogschutters met een handicap

Wie al langer op Pixel Vault komt, weet dat we de ontwikkeling van Mount & Blade 2 op de voet volgen. Voor onze algemene hands-on van de game verwijzen we je graag door naar ons eerdere artikel. In deze hands-on hebben we ons vooral gefocust op hoe de game op console speelt. Hoewel we op gamescom slechts een krappe twintigminuten hadden, hebben we toch een aardig idee gekregen van hoe de game met een controller aanvoelt.

Het feit dat we tijdens onze korte speelsessie meerdere pijlen raak wisten te schieten vanaf de rug van een paard, geeft wel aan dat TaleWorlds erover na heeft gedacht hoe de game moet werken met een controller. Natuurlijk werkt het iets minder makkelijk dan met een muis, maar met een beetje oefening schiet je net zo makkelijk tegenstanders van hun paard als met een muis.

Mocht dat toch niet lukken, dan kun je ook nog een lichte aim assist aanzetten, die ervoor zorgt dat je iets makkelijker de vijand in het vizier krijgt. In principe moet het ook zonder deze ondersteuning goed te doen zijn, wisten de aanwezige ontwikkelaars te vertellen. Met name door de hitboxes van de vijanden iets groter te maken, is het schieten met een controller geen frustrerend element geworden in de console-versie.

Een generaal doet geen concessies

Dat geldt ook voor de meeste andere onderdelen in de game, die normaal gesproken om aardig wat precisie vragen. Je scrollt makkelijk door menu’s heen met behulp van toegevoegde hotkeys. Ook het bekijken van de wereldkaart voelt intuïtief, met de zoomfunctie op de triggers van de controller. Laat het duidelijk zijn: we hebben hier te maken met de volledige versie van Mount & Blade 2: Bannerlord. TaleWorlds heeft geen concessies gedaan voor de console-versie.

Met alles zijn ze erin geslaagd om de besturing van wat toch een vrij complexe game is goed te vertalen naar de controller. Alleen bij het aansturen van je troepen zal je iets meer oefening nodig hebben dan op pc. Het geven van de juiste commando’s aan troepen — vooral als deze locatiegebonden zijn — is wat onhandiger dan met een toetsenbord en muis. Zo kreeg ik mijn infanterie niet goed in een linie voordat de aanstormende vijand bij mijn troepen was, met als gevolg dat ik maar gewoon overging tot het ‘charge’ commando. Toch denk ik dat ik na wat meer gevechten ook daar mijn hand niet meer voor zal omdraaien.

Console peasants

Tot slot is er nog een kleine kanttekening te plaatsen bij de release op de Xbox One en PlayStation 4. TaleWorlds is er namelijk niet in geslaagd om in deze versies evenveel manschappen op het beeld te krijgen als op pc en de huidige generatie consoles. Het aantal troepen zal daarom worden beperkt tot ongeveer honderd manschappen, zodat de game soepel blijft draaien op de wat verouderde hardware. Veldheren met deze hardware zullen dus niet over een volledige krijgsmacht kunnen beschikken.

Afgezien daarvan zien we de release van Mount &Blade 2: Bannerlord volgende maand rooskleurig tegemoet op zowel pc als consoles. Ga jij de game halen en zo ja: op welk apparaat? Laat het ons weten in de comments!