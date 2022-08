Lik je vrienden in Goat Simulator 3

Smaakt niet als deel 2

In de categorie van sequels waarvan we niet wisten dat we ze nodig hadden: Coffee Stain stond op gamescom met een vervolg op Goat Simulator. We gaan het er niet over hebben waarom er geen deel 2 is, want dat weten ze bij Coffee Stain zelf ook niet. Wel konden ze ons laten zien waarom Goat Simulator 3 misschien toch de moeite waard is.

Wat begon als een grap, groeide in 2014 uit tot een aardige hit in de pc-gamingwereld: Goat Simulator. Een goede acht jaar later komt die studio met een nieuw deel: Goat Simulator 3. Het is geen grap, want we hebben de game zelf kunnen spelen op de beurs, al is de game zelf nog wel steeds een grote grap.

Vijfentwintig geitenbreiers

Aan deze grap werken inmiddels vijfentwintig mensen, die bloedserieus werken aan de game voor grappen, grollen en geiten. Het doel met Goat Simulator 3 is om de gameplay uit het eerste deel te vertalen naar een multiplayer-omgeving, zodat je de chaos van de game met vrienden kunt beleven. Zoals de makers het zelf zeggen: in de eerste Goat Simulator trad je op voor de spiegel, in Goat Simulator 3 mag je je ragdollkunsten vertonen voor je vrienden.

Op het eerste gezicht is de game vrijwel identiek aan het eerste deel. Je bent een geit, je kunt dingen likken en beuken en als je dat genoeg doet, ontploffen er dingen. Dat is de basis en hierbovenop ligt een systeem waarbij je via simpele quests bepaalde opdrachten kunt vervullen, zoals het vinden van een voorwerp of een voorwerp ergens naar binnen zien te krijgen. Als je liever alleen de geit uithangt, dan is er dus nog steeds genoeg te doen, maar dan zal de game toch wel erg als deel een aan blijven voelen.

Het geiten-giraffe-spectrum

De grote vernieuwing zit in het feit dat je de hele game nu met vier spelers online of lokaal in splitscreen kunt spelen. Samen kun je alle singleplayer-activiteiten doen, maar er zijn ook speciale minigames ontworpen om samen met vrienden te spelen. Denk aan king of the hill op een berg hooibalen of minigolf met een wasmachine. Het zijn de typische minigames die je in multiplayergames tegenkomt, maar dan met geiten.

Hoewel ze niet direct vernieuwend zijn, blijf het hilarisch om met een kleine kudde geiten een dorpje overhoop te halen. In deze chaos ga je steeds heen en weer tussen pvp en co-op. De ene keer duwde ik de duitse journalist naast me wel acht keer van en hooiberg, de andere keer zorgde we er samen voor dat een huis in het dorp met fundering en al van zijn plek werd getrokken. Hierdoor wordt het nooit te serieus in Goat Simulator 3 en blijft het altijd gezellig.

Ook werkt Coffee Stain aan een soort progressiesysteem. Tijdens je activiteiten in de wereld genereer je chaos en met deze chaos kun je nieuwe items kopen om je geit uit te dossen of wapens om je geit mee uit te rusten. Als je genoeg punten verzamelt kun je je geit ook veranderen in een compleet ander dier, zoals een giraffe. Al worden sommige minigames daardoor wel erg lastig om te voltooien, zeker als je objecten laag bij de grond nodig hebt.

Naarmate je meer missies voltooit en games speelt kun je ook je eigen geiten-cultkasteel uitbreiden. Bij wijze van een geheim genootschap kun je met je geiten-vrienden een groot kasteel betreden dat steeds voller zal komen te staan met rotzooi, die je dan samen weer overhoop kunt halen.

Een kleine wereld vol chaos

Goat Simulator 3 verandert dus weinig aan de bestaande formule. Het blijft chaos met ragdoll physics. Dit staat wederom garant voor hilarische gameplay, waar je dit keer ook langer van kunt genieten omdat je het met vrienden kunt spelen. Het zal echter nog steeds geen game worden waar je honderden uren in gaat stoppen, maar is een musthave als je tijdens een avond met vrienden even iets lolligs wilt spelen, zeker nu de ontwikkelaar couch co-op toevoegt.

Het is wel afwachten of de wereld uitgebreid genoeg gaat zijn. Bij release is er een enkele map beschikbaar waarop je rond kunt lopen. Dat is geen enorme wereld, dus je bent er met een paar avonden verkennen waarschijnlijk wel doorheen. Hoewel Coffee Stain graag meer werelden wil toevoegen in de toekomst, “zijn daar op dit moment geen concrete plannen voor”. Dat geldt overigens ook voor mogelijke DLC.

Het is de bedoeling dat Goat Simulator 3 verschijnt op 17 november 2022 voor PlayStation 5, Xbox Series X/S en op pc via de Epic Game Store.