En een heleboel chaos

Houd je van woorden, houd je van chaos? Dan is Leximan de game voor jou. In deze indie van Marvelous speel je als Leximan, leerling van Academy Elementinia. Leximan kan met zijn lexicon spreuken formuleren en dat gaat niet altijd zoals je zou verwachten. Dit ludieke spel moet het hebben van totale chaos, droge humor, (niet bestaande) woorden en heeft ook nog eens een interessant verhaal. Want waarom zit je eigenlijk in de kelder van de school?

Op gamescom mocht ik een kijkje nemen in de wereld van deze chaotische pixelgame met een flink woordenboek. En tijd voor taal maak ik altijd, dus bij Marvelous langsgaan voelde als het tegenovergestelde van nablijven. Hieronder lees je alles over deze aankomende indiegame!

Toveren met taal

Academy Elementinia is een exclusieve magische school waar jij, Leximan, om een of andere reden, toegelaten bent. Het heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat jij als enige tovenaar gebruik kunt maken van Leximancy: een sterke toverkracht die gedreven wordt door ja, je raadt het al – taal. Jij formuleert woorden en dan gebeuren er ineens dingen. Verplaats kasten met MOVE, steek afgetimmerde deuren in brand met FIRE en versla je vijand met UPPER CUT. Dat is in een notendop hoe jouw magie werkt.

Echter, in deze wereld is magie niet iets om trots op te zijn. Sterker nog, het is zelfs ietwat beschamend. Bovendien helpt het ook niet dat je met je magie een aantal bijzondere gebeurtenissen hebt veroorzaakt die je reputatie niet bepaald goed doen. Het is dan ook de reden waarom je naar de kelder van de academie verbannen bent. Hier vervolg je je studie samen met andere leerlingen die ook gefaald hebben.

Er is een verschil tussen de kok HELP’en of op hem FART’en…



Een kelder vol geheimen

In de kelder vinden er bijzondere dingen plaats. Door je Leximancy te gebruiken ontdek je beetje bij beetje alle geheimen van de kelder. Taal kent namelijk geen grenzen en met wat vindingrijkheid weet je elke deur te openen en kun je verborgen locaties ontdekken of het gevecht aangaan met bijzondere tegenstanders. Zo help je de kok in de kelder met koken en zet je misschien een heerlijk gerecht op tafel, maar je zou ook de keuken in de hens kunnen steken. Het is namelijk aan jou.

En dat is wat Leximan nou net dat beetje extra geeft. Magie die gebruik maakt van zelf samen te stellen woorden verlegt ongeveer elke grens. In dialogen en gevechten krijg je een aantal verschillende letters die je zelf in een bepaalde volgorde kunt zetten. Je kunt altijd kiezen voor de voor de hand liggende opties zoals FIRE of MOVE, maar met bijvoorbeeld de letters F, H, A, L, P, R, T kun je ook een hoop andere woorden maken. Er is een verschil tussen de kok HELP’en of op hem FART’en. Alle spreuken hebben weer andere gevolgen. Soms kom je in een minigame terecht die de conclusie tot je gevecht zal bepalen en soms besluit je met REST een dutje te doen midden in een gevecht en word je in het ziekenhuis wakker.



Spelopties voor dyslexie

De verschillende gevolgen zijn vooral van belang wanneer de school wordt aangevallen door een mysterieuze vijand en het aan jou is om de boel te redden. Word je de held of veroorzaak je liever nog meer chaos? Het is nog even wachten tot de release voordat we weten hoe deze strijd er precies uit zal zien en welke woorden er allemaal te formuleren zijn.

Wanneer die release zal zijn, weten we nog niet. Wat we wel weten is dat Leximan in de toekomst, naast Engels, ook beschikbaar zal zijn in andere talen. Ook is er goed nieuws als deze game je interessant lijkt, maar je dyslectisch bent. Er zijn namelijk spelopties die het spel ook voor jou speelbaar maken. Zo kun je kiezen voor het dyslexie-lettertype, kun je om hints vragen en de snelheid waarin de woorden door het beeld zweven aanpassen.

Leximan wordt in 2024 verwacht voor pc. Je kunt de game alvast op Steam vinden. Wij kunnen in ieder geval niet wachten! Staat Leximan ook op jouw verlanglijstje?