De makers kijken ver voorbij die ene grote ster

“Een game lanceer je niet, raketten lanceer je” is zo’n beetje de eerste feedback die ik ooit kreeg toen ik het waagde op een redactie over games te schrijven. Een goed punt en ik heb sindsdien deze beeldspraak vermeden in mijn teksten. Als ik een uitzondering op deze regel zou maken, dan is het voor Kerbal Space Program 2. De game wil een ruimtevaartsimulator met een natuurkundige benadering zijn, compleet met groene mannetjes. Tegelijkertijd moet het wel een leuke game zijn waar je niet direct een master in wiskunde voor hoeft te halen. Een onmogelijke opgave, zo lijkt het.

Stilte na de maanlanding

Het verloop van Kerbals in de virtuele ruimte is goed te vergelijken met hoe de mensheid zich tot nu toe manifesteert in de ruimte. Met een giant leap for humankind door te landen op de maan voelt alles wat daar tot nu toe na is gekomen een beetje als stilstand. Een landing op Mars lijkt verder dan ooit. Of dat komt omdat we dat overlaten aan lieden als Elon Musk laat ik in het midden. De ontwikkeling van Kerbal Space Program 2 loopt in elk geval een vergelijkbaar pad.

Het eerste deel was een enorm succes. Iedereen had kunnen bedenken dat het geweldig is om kleine groene mannetjes als de Kerbals met natuurkundige precisie in een baan rond de aarde te schieten, maar de studio Intercept Games deed het in 2015. Er volgden twee uitbreidingen waarin de opties voor spelers en het virtuele heelal iets werden uitgebreid. Na het uitbrengen van de tweede uitbreiding Breaking Ground, kondigde uitgever Private Division aan dat er een Kerbal Space Program 2 in de maak was.

Toen bleef het bijna vier jaar stil en konden fans weinig anders dan hun gefabriceerde raketten in het eerste deel nog maar eens de lucht in schieten. Tot begin dit jaar. De game is eindelijk te koop, maar wel in early access. Dat heeft alles te maken met de plannen van Intercept Games voor dit tweede deel, die ongeveer even ambitieus zijn als een echte landing op Mars.

Diashow

De game opent met een diashow voorzien van goed stemacteurwerk, wat de Kerbals meteen meer karakter geeft. Na deze gezellige introductie is het de vraag wat je te zien krijgt want de game heeft stevige minimumvereisten. Voor de aanbevolen eisen adviseren de makers zelfs een pc die niet veel ouder is dan een jaar en daar is op dit moment niets aan overdreven.

Wanneer je de eerste raket in elkaar knutselt, voelt het direct aan als de vorige game, maar valt ook meteen op dat het een stuk mooier is. Dat heeft echter ook als consequentie dat zodra je de raket naar het lanceerplatform brengt, de game terug verandert naar een diashow als je niet het nieuwste van het nieuwste in je pc hebt zitten. De lage framerates zijn te verklaren door wat optimalisatieproblemen, maar in een blogpost schrijft de ontwikkelaar ook dat dit ook een beetje de opzet is van het tweede deel. De game kan alles van zwaartekracht tot aan brandstofverbruik veel preciezer simuleren, maar dat kost ook veel meer rekenkracht. Daar komt nog bij dat het er allemaal veel mooier uitziet en je gpu dus ook harder moet werken.

In sterrenstelsel hier ver vandaan

De lancering mag dan wat problematisch zijn, de plannen zijn duidelijk. Kerbal Space Program 2 moet de simulatie van ruimtevaart naar een hoger niveau tillen. Waarbij het uitgangspunt is dat het te leuk is om volledig natuurgetrouw te zijn, maar het voelt alsof je met echte raketten aan het klieren bent.

Deze virtuele experimenten in de ruimte moeten deze keer verder gaan dan in het eerste deel. In letterlijke zin als het gaat om waar je naartoe kunt reizen. Op dit moment kan dat nog niet, maar het wordt mogelijk om tussen verschillende sterrenstelsels te reizen in Kerbal Space Program 2. Daarnaast zijn er ook ambities om buitenaardse koloniën mogelijk te maken en zijn er plannen voor een multiplayer. Het is duidelijk dat dit allemaal niet over een week of over een maand klaar is, maar wij kunnen niet wachten om te zien wat het eindresultaat van deze bijzondere simulator gaat zijn.