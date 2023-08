Alles in een nieuw jasje… of t-shirt

Deze herfst kunnen we de nieuwe Jackbox Party Pack verwachten. Eerder produceerde het Amerikaanse Jackbox Games al negen succesvolle packs en een flink aantal spin-offs zoals Quiplash en Drawful. De packs bevatten steeds minigames die geschikt zijn voor een party-setting die ook online gespeeld kunnen worden. We blikken vooruit naar de tiende uitgave in deze succesvolle franchise.

Bij Jackbox geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Is dat ook zo bij deze tiende uitgave? David en Maxime konden bij de ontwikkelaar langs tijdens gamescom en hebben al een aantal van de gloednieuwe minigames mogen proberen. Hieronder een rundown van wat we van de game kunnen verwachten!

Timejinx

Maxime: Een mooie triviagame is niet lelijk en in Party Pack 10 wordt deze rol vervuld door Timejinx. De naam zegt het al: het is een minigame met een tijdlijn. In drie verschillende ronden reis je door de tijd en gok je wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvonden (“Wanneer begon Prins William kaal te worden?”). Daarnaast los je anachronismen op door onjuiste gebeurtenissen weer kloppend te maken. Timejinx is een van de twee games die wij op gamescom hebben gespeeld en de absurde triviagame smaakte absoluut naar meer, mede door de fijne en gevarieerde invulling van de verschillende rondes.

David: Hoe beter je het juiste jaar aan een gebeurtenis kunt koppelen, hoe beter je in dit spel zult zijn. Geen paniek als je volledig in het duister tast, want het spel reikt je een reeks jaren aan waarbinnen de gebeurtenis kan hebben plaatsgevonden. Sommige vragen doen een beroep op je middelbare school geschiedeniskennis, maar er zijn ook allerlei vragen over popcultuur, recent nieuws en het begin van belangrijke trends zoals Maxime al zei. Voor ieder wat wils dus!

Dodo Re Mi

Maxime: In zekere zin is Dodo Re Mi een buitenbeentje binnen het Jackbox-oeuvre, want het betreft een muzikale minigame. Wat spelersaantal betreft is dit de grootste game in Party Pack 10, want je kunt met maximaal negen mensen aanschuiven. Elke speler kiest een instrument en moet op de maat de juiste noten aantikken. “We moesten even puzzelen hoe we het spel konden kalibreren, want bij deze game is timing nog belangrijker dan ooit tevoren,” vertelt Allard Laban, de chief creative officer bij Jackbox Games. Opvallend aan deze game: het is de bedoeling dat je de nummers vrijspeelt, zodat je steeds nieuwe content kunt blijven ontdekken.

David: Met Dodo Re Mi scoort Jackbox Party Pack 10 dus een primeurtje – het is de allereerste muziekgame in een Jackbox Party Pack ooit! De game bevat compleet opnieuw opgenomen versies van klassiekers zoals In the Hall of the Mountain King en Habanera. De instrumenten komen in allerlei soorten en maten. Van de Tall Bongo tot “Constant Screaming” is er meer dan genoeg keus om de chaos eens lekker aan te wakkeren.

Tee K.O. 2

David: Na zes jaar afwezigheid is Tee K.O. terug van weggeweest! In de oorspronkelijke Tee K.O.-game ontwierp iedere speler tekeningen voor op t-shirts, waarna ze een reeks teksten schrijven om onder de creaties te plaatsen. Maar nu doet Jackbox Games er een schepje bovenop. Denk aan meer kleurenopties, meer lettertypes en een uitgebreid assortiment aan kledingstukken. Tee K.O.2 lijkt zich te ontpoppen als Tee K.O. ++, waarbij het vertrouwde concept wordt verrijkt met meer creatieve vrijheid en, natuurlijk, een flinke dosis chaos.

Maxime: Tijdens onze hands-on met Party Pack 10 benoemde Brooke Hofer, de VP van marketing bij Jackbox, dat spelers al jaren vragen om een nieuwe variant op het populaire Tee K.O. De minigame zat oorspronkelijk in Jackbox Party Pack 3 en krijgt zeven games later een welverdiende upgrade. Zoals David al vermeldde gaat het met name om meer van alles. We kunnen binnenkort dus weer t-shirtjes ontwerpen, maar nu met nóg meer pizzazz.

FixyText

David: Ken je dat? Wanneer je samenwerkt in een Google Document? Je bent druk bezig met hetzelfde stuk tekst en alles raakt constant in de war omdat iedereen tegelijkertijd iets anders op dezelfde plek wil schrijven. Jackbox Games kent dit fenomeen in elk geval wel. Om die gedeelde ervaring te omarmen, presenteren ze FixyText. In deze game werken spelers samen aan één en hetzelfde bericht, met één belangrijk verschil: de alomtegenwoordige en soms ietwat overschatte backspace- en delete-knoppen zijn afwezig. Hoe meer je de tekst verknoeit hoe beter, dus kom maar op met die collectieve laatste brein cel.

Maxime: FixyText is dus een chaotische op tekst gebaseerde game zonder gum of backspace. Of, zoals Jackbox Games het zelf uitlegt: “FixyText is het Wilde Westen van text-editing.” Laat de chaos maar komen!

Hypnotorious

David: Hypnotorious is een game waar ik enorm naar uitkijk. De game past precies in het straatje chaotische social deduction games waar ik gek op ben. In de game krijgt iedereen een geheime identiteit aangemeten, waarna je simpelweg moet uitvinden wie dezelfde identiteit heeft als jij. Er is alleen wel altijd één iemand die geen partner heeft (de “outlier”), maar niemand weet van tevoren óf ze überhaupt een partner hebben. De game zit boordevol rommelige intriges die tot hele vreemde gesprekken gaan leiden.

Maxime: Jackbox heeft al heel wat ervaring in het maken van social deduction games, zoals bij Monster Seeking Monster en Weapons Drawn die we in eerdere packs voorbij zagen komen. Met Hypnotorious komt daar een variant bij en ik ben benieuwd naar alle personages die we tegen zullen komen!

Er is nog geen precieze releasedatum bekend voor Jackbox Party Pack 10, maar de game wordt in oktober verwacht. Party Pack 10 zal voor pc, Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, en Xbox One en Series X en S verkrijgbaar zijn.

